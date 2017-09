Unfall auf der A8: Zwei Schwerverletzte nach Überschlag

Ein Überholversuch auf der A8 endet mit mehrfachem Überschlag auf der Straße. Zwei Personen sind dabei schwer verletzt worden.

Bergkirchen – Ein 72-jähriger Wolfratshauser war mit seinem BMW in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der A 8 in Fahrtrichtung München unterwegs, wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilte. Aus ungeklärtem Grund wechselte er mit seinem BMW X1 vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen dort fahrenden 30-jährigen Krailinger in seinem 3er BMW. Die beiden stießen zusammen. Der Unfallverursacher verlor im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW schleuderte quer über die Straße und überschlug sich, bevor er schließlich rechts neben der Fahrbahn zum Erliegen kam.

Der 72-jährige BMW-X1-Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie mussten unter dem Einsatz von schwerem Gerät der alarmierten Feuerwehren aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und wurden im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus abtransportiert. Der 30-jährige Fahrzeugführer des BMW blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Zum Beginn der Rettungsmaßnahmen landete zum Abtransport der Schwerverletzten ein Rettungshubschrauber auf der BAB. Dieser musste sich jedoch aufgrund der schwierigen und langwierigen Bergungsarbeiten des verletzten Fahrzeugführers, der zunächst nicht aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, in Verbindung mit schlechten Witterungsverhältnissen unverrichteter Dinge von der Unfallstelle zurückziehen.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden an Pkws und BAB von rund 33 000 Euro.

Die Bundesautobahn A8 war in Fahrtrichtung München bis zur Beendigung aller Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sulzemoos, Feldgeding und Odelzhausen. Während der Rettungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

dn