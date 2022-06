Auf A8: Vater und Tochter erleben schrecklichen Unfall - und suchen jetzt Ersthelferin

Von: Verena Möckl

Andreas Henkel und seine Tochter suchen eine Ärztin, die ihnen bei einem Autounfall zur Seite stand. © privat

Eine Ersthelferin hat sich nach einem Unfall auf der A8 rührend um ein Mädchen (10) gekümmert. Der Vater ist nun auf der Suche nach der Frau, um sich zu bedanken.

Pfaffenhofen – Er war mit seiner Tochter auf dem Weg in den Urlaub nach Italien, als Andreas Henkel am Donnerstag vergangener Woche auf der Autobahn A8 zwischen Holzkirchen und Weyarn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Aquaplaning, vermutet der 37-jährige Pfaffenhofener. An dem Tag regnete es in Strömen. „Auf einmal hat mich mein eigenes Heck überholt“, berichtet Andreas Henkel.

Unfall auf der A8: Vater sucht Ersthelferin

Das Fahrzeug drehte sich viermal, schrammte die mittlere, dann die rechte Leitplanke und kam krachend zum Stehen. Das Auto: Totalschaden. Doch Andreas Henkel und seine Tochter, deren Namen er nicht in der Zeitung lesen will, haben Glück im Unglück. Weder die beiden noch andere Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt. „Wir haben kein einziges Auto gerammt. Das ist für mich ein Wunder.“

A8: Ersthelferin nach Unfall gesucht

Es dauerte nur wenige Minuten, da blieben bereits die ersten Autos stehen. Menschen kamen herbei. Unter ihnen war wohl auch eine Ärztin. Der Familienvater möchte Kontakt zu der unbekannten Frau aufnehmen. Um Danke zu sagen für das, was die unbekannte Helferin für ihn und seine Tochter getan hat.

Aquaplaning: Auf der Autobahn A8 zwischen Holzkirchen und Weyarn ereignete sich der Autounfall der Familie Henkel. © Henkel

Doch Andreas Henkel kann die Ersthelferin nicht ausfindig machen. Von der Polizei bekam er wegen Datenschutz keine Informationen über die unbekannte Helferin. Das Einzige, was er weiß: Die Frau kommt aus dem Raum Dachau. „Es ist sehr schade, dass wir die Dame nicht erreichen können“, sagt er. „Es war so rührend, wie sich die Ärztin um meine Tochter gekümmert hat.“

Vater sucht nach Unfall auf der A8 die Ersthelferin

Nachdem das Auto nach der Rutschpartie auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen war, checkte die unbekannte Helferin auf spielerische Art und Weise das Befinden von Henkels Tochter. Die Zehnjährige saß während des Unfalls auf dem Beifahrersitz, ihr Kopf schlug gegen die Seitenscheibe. „Sie hat zwar beteuert, dass es ihr gut geht, aber sie war total geschockt“, erzählt Andreas Henkel. Mit riesengroßen Rehaugen habe sie ihren Vater angeguckt. Die Farbe in ihrem Gesicht wurde immer bleicher und bleicher. Dann brach seine Tochter in Tränen aus.

Familie will sich nach Unfall bei Ersthelferin bedanken

„Die Ärztin ist nicht von ihrer Seite gewichen“, sagt Andreas Henkel. „Das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich war ja selbst voll durch den Wind.“ In der Zwischenzeit konnte sich der Familienvater, der auch unter Schock stand, sammeln. Für ihn war es sein erster Unfall. „Wenn man so was noch nicht erlebt hat, hat man erstmal gar keine Ahnung“, sagt der Familienvater. Er setzte den Notruf ab, packte einen Rucksack mit Proviant und holte seine Regenjacke raus. Noch immer regnete es stark.

Wir danken den Zivilpersonen, der Feuerwehr, den Sanitätern und der Polizei für ihre großartige Hilfe.

Es dauerte keine zehn Minuten, dann rückte die Feuerwehr Holzkirchen an. Die Einsatzkräfte kamen auf den Vater und seine Tochter zu. Und sie hatten etwas für das verschreckte Mädchen mitgebracht: Benny, den Tröstbären. Ein Kuscheltier, mit einer großen Schnauze und einem frechen Grinsen. „Meine Tochter hat den Bären nicht mehr losgelassen“, sagt er.

Nach Unfall auf der A8: Feuerwehler sind sehr einfühlsam

Andreas Henkel war mittlerweile klitschnass. Seine Regenjacke hatte er seiner Tochter gegeben. „Uns wurde langsam kalt“, erinnert er sich. Das bemerkten wohl auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und boten den beiden einen Platz im Feuerwehrauto an, um sich aufzuwärmen. „Die Feuerwehr hat gesehen, dass uns kalt ist, ohne dass wir etwas gesagt haben“, sagt Andreas Henkel. Diese Geste hat den Familienvater tief beeindruckt. Ebenso das Verhalten der Sanitäter, die später die Befragung der Polizei stoppten, um Vater und Tochter zu untersuchen. „Wir danken den Zivilpersonen, der Feuerwehr, den Sanitätern und der Polizei für ihre großartige Hilfe.“

Jetzt, eine Woche später, haben sich Vater und Tochter von dem Schreck erholt. Die Pfingstferien haben sie Zuhause verbracht. Die Zehnjährige schleift ihren neuen flauschigen Freund Benny überall mit rum, erzählt Henkel. Sogar bei ihr im Bett darf der Bär schlafen. Das hat seine Tochter bislang nur ihrem Kuschelhasen erlaubt.

Kontaktaufnahme:

