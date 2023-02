Geisterfahrer (38) tötet 34-Jährigen aus Kreis Fürstenfeldbruck auf A94 – weitere Person in Lebensgefahr

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein 38-jähriger Geisterfahrer löste auf der A94 einen tödlichen Unfall aus. Ein Mann starb. Der Geisterfahrer selbst wurde lebensgefährlich verletzt.

Altötting – Auf der A94 zwischen Altötting und Neuötting ereignete sich am Sonntagabend (5. Februar) gegen 18 Uhr ein tödlicher Unfall. Verantwortlich war ein 38-jähriger, der in Altötting entgegen der Fahrtrichtung auf die Fahrbahn Richtung Passau auffuhr. Kurz darauf fuhr der Seat-Fahrer frontal in einen entgegenkommenden Skoda.

Die Unfallstelle nach der fatalen Geisterfahrt eines 39-Jährigen auf der A94 im Kreis Altötting. © fib/Eß

Schwerer Unfall mit Geisterfahrer auf A94: Mann aus Kreis Bruck stirbt

Aus dem Grad der Zerstörung der beiden Wracks lässt sich schließen, dass der Aufprall mit hoher Geschwindigkeit stattfand. In dem Skoda saß ein 34-jähriger Mann aus dem Kreis Fürstenfeldbruck. Er wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Seine Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Geisterfahrer (38) mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. © fib/Eß

Der Geisterfahrer selbst erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins nächste Krankenhaus geflogen.

Der Skoda eines 34-Jährigen wurde von dem Geisterfahrer frontal und offenbar mit voller Wucht getroffen. Der 34-Jährige starb noch am Unfallort. © fib/Eß

Schwerer Unfall mit Geisterfahrer: Weitere Fahrzeuge steuern ins Trümmerfeld

Ein nachfolgender Pkw Ford, der mit vier Personen aus der Schweiz besetzt war, kollidierte mit den Trümmerteilen aus dem Frontalzusammenstoß. Ein weiterer Pkw Audi, in dem zwei Frauen aus Polen saßen, stieß dann noch mit dem Pkw Seat des Falschfahrers zusammen.Die vier Personen aus der Schweiz blieben unverletzt. Die Fahrerin des polnischen Pkw Audi kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, ihre Beifahrerin blieb unverletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Der Seat des Geisterfahrers. © fib/Eß

Die Autobahnpolizei Mühldorf ermittelt aktuell zum Unfallhergang. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, alles Wracks wurden sichergestellt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Winhöring, Töging am Inn, Neuötting, Reischach, Marktl und Marktlberg waren mit einem Großaufgebot am Unfallort, ebenso die Autobahnmeisterei. Die Sperre der A94 in Fahrtrichtung München dauerte die Nacht über an.

