Er wollte nach München: Mann fährt in Grünwald seinen Porsche 911 zu Schrott

Von: Max Wochinger

Betrunkener Münchner fährt seinen Porsche 911er zu Schrott. (Symbolbild) © Rene Ruprecht

Der Münchner wollte eine Radfahrerin überholen, dann steuerte er in den Gegenverkehr in einen MVG-Bus. Er hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Grünwald - Ein 58-Jähriger aus München hat beim Überholen einer Radfahrerin in Grünwald seinen Porsche zu Schrott gefahren. Dabei war er laut Polizisten stark betrunken. Der 58-Jährige war am Montag gegen 20 Uhr auf der Nördlichen Münchner Straße mit seinem 911er unterwegs, er wollte zurück in die Landeshauptstadt fahren.

In Grünwald: Porsche 911er kracht in Linienbus

Vor ihm auf der Straße fuhr eine 15-jährige Radfahrerin aus München, er setzte zum Überholen an und kam dabei zu weit auf die Gegenspur. Dabei krachte er in den Personen-Anhänger eines MVG-Busses. Der Porschefahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, er hatte eine Platzwunde am Kopf davongetragen. Der Busfahrer und die Passagiere blieben unverletzt. Als Polizisten der Inspektion in Grünwald am Unfallort eintrafen, nahmen sie einen starken Alkoholgeruch beim Unfallverursacher wahr. Ein Atemtest bestätigte ihren Verdacht: Der Porschefahrer hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Betrunkener Porschefahrer: Führerschein wurde einkassiert

Der Führerschein des Münchners wurde einkassiert, zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ein Richter wird darüber entscheiden, ob und wann der Porschefahrer seinen Lappen zurückbekommt, so die Grünwalder Polizei.

Auch um den 911er des Münchners steht es schlecht: Die vordere, linke Seite wurde bei dem Aufprall so stark deformiert, dass der Sportwagen nur noch Schrott ist. Er musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von 60.000 Euro. Auch der Anhänger des Linienbusses wurde stark deformiert, Schaden: 15.000 Euro. Zumindest der Bus konnte die Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.