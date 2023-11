Roter Porsche? Unbekannter fährt Vespa-Fahrer (29) mit Auto an und macht sich aus dem Staub

Von: Christian Fellner

Die Polizei sucht nach dem Fahrer, der den Unfall an der St.-Martin-Straße verursacht hat. © Foto: Fleig/Eibner-Pressefoto/Imago

Das hätte auch bös ausgehen können: Ein Vespa-Fahrer ist durch ein unbegreifliches Manöver eines Autofahrers am Montagnachmittag in Garmisch-Partenkirchen zu Sturz gekommen. Der Unfallverursacher blieb nicht einmal stehen, sondern fuhr davon.

Garmisch-Partenkirchen - Das ist mehr als dreist: Nach einem Unfall mit einem sogar verletzten Rollerfahrer hat sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag an der St.-Martin-Straße in Garmisch-Partenkirchen aus dem Staub gemacht. Der Autofahrer sorgte mit einem Fahrmanöver für den Zusammenstoß und verschwand.

Unfall Richtung Grainau: Verursacher fährt davon

Der Vorfall geschah gegen 15 Uhr im dort zweispurigen Abschnitt zwischen Olympia- und Achenfeldstraße in Richtung Grainau. Der 29-Jährige aus dem Ortsteil Partenkirchen fuhr mit seiner Vespa auf der linken Spur, als der Pkw rechts neben ihm plötzlich nach links zog, den Mann touchierte und zu Fall brachte. Dabei zog sich der Gestürzte glücklicherweise lediglich Schürfwunden zu, an seiner Vespa allerdings entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfallfahrer, der sich melden sollte, oder Zeugen, die Angaben machen können. Laut ungesicherten Aussagen von Unbeteiligten könnte es sich um einen roten Porsche gehandelt haben, der nun eine Beschädigung an der linken Seite aufweisen müsste. Kontakt zur Polizei: 0 88 21/91 70.

