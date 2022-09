Tragischer Unfall - Tegernseerin (29) stirbt nach Sturz mit E-Bike in Ramsau

Von: Christina Jachert-Maier

Mit einem E-Bike kam die 29-Jährige zu Fall (Symbolfoto) © AndreyPopov

Mit ihrem E-Bike kam eine Tegernseerin (29) am Montagvormittag zu Fall. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie wenig später im Krankenhaus starb.

Ramsau - Wie die Polizei meldet, fuhr die 29-jährige Tegernseerin am Montag um 9.50 Uhr hinter ihrem Lebensgefährten mit einem E-Bike in der Ramsau auf der Triebenbachstraße bergab in Richtung Hintersee. Die 29-Jährige verbremste sich in einer Rechtskurve und stürzte daraufhin auf den Asphalt.

Tödlicher Unfall: Tegernseerin erleidet schwere innere Verletzungen

Dabei fiel die Frau auf den Fahrradlenker und zog sich dadurch schwere innere Verletzungen im Bauchbereich zu. Die Verletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort im Anschluss mit der österreichischen Luftrettung in ein Krankenhaus in Salzburg zur weiteren Behandlung verbracht. Am Nachmittag des Unfalltages verstarb die 29-Jährige im Salzburger Klinikum aufgrund ihrer Verletzungen.

Durch die Polizeiinspektion Berchtesgaden wurden noch an der Unfallstelle die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

