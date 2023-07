Auf den Särgen liegen Feuerwehrhelme: Bewegende Trauermesse nach Todes-Drama in Weyarn

Von: Jonas Napiletzki

Volles Kirchenschiff: Hunderte kamen zur Trauermesse nach Weyarn, um Abschied von den drei verunglückten Männern zu nehmen. © nap

In einem Gedenkgottesdienst in Weyarn haben hunderte Menschen den drei jungen Männern die letzte Ehre erwiesen, die am 25. Juli bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückten.

Weyarn – Pater Ignatius Nadol kann nur das sagen, was ein Pfarrer an einem so düsteren Tag eben sagen muss. Er macht keinen Hehl daraus, dass seine Worte der Trauer niemals gerecht werden, die wie ein unsichtbares Tuch schwer über dem Weyarner Kirchenschiff liegt. Und doch versucht sich der Pater daran, an die drei verunglückten Männer würdevoll zu erinnern.

Andreas, Moritz und Josef hatten am Dienstag das Haus verlassen, sagt der Pater. Es hätte ein normaler Tag werden sollen, wie auch der Gottesdienst in der Stiftskirche eine normale Messe werden sollte. Doch nach dem Unglück, das Menschen weit über die Landkreisgrenzen hinaus erschütterte, sei nichts mehr wie zuvor. Jede Erinnerung, jeder vergessene Teller auf dem Frühstückstisch, sei wertvoll und schmerze zugleich. Noch vor wenigen Tagen seien die Drei beim Feuerwehrfest gewesen, „da haben sie noch gefeiert“.

Riesige Anteilnahme in Stiftskirche

Die Worte des Paters treffen viele Trauernde ins Mark. Manche ziehen ihr Taschentuch, eine junge Frau und ein Feuerwehrmitglied sacken kurz nacheinander zusammen. Helfer stützen sie auf dem Weg nach draußen. Ein Arzt kümmert sich, auch Kriseninterventionsteams sind – wie viele der beteiligten Einsatzkräfte – vor Ort. In jeder Kirchenbank spielen sich andere Szenen ab; sie alle zeigen, dass der Schmerz in Familien, Vereinen und unter Freunden noch lange nicht überwunden ist. Für manche fängt er gerade erst an.

Die Anteilnahme ist riesig. Bis zu 300 Sitzplätze gibt die Stiftskirche St. Peter und Paul her. Die weit größere Trauergemeinde drängt sich stehend bis in den Eingangsbereich. Zwischen den gesenkten Gesichtern herrscht drückende Stille, nur gebrochen von den Schritten der Fahnenträger. Die sind zahlreich erschienen; viele Feuerwehren nehmen uniformiert an dem Gedenkgottesdienst teil.

Trauergemeinde eng verbunden

Den Stellenwert der Kameradschaft unterstreicht auch eine besondere Geste: Auf den drei Särgen ruhen die Feuerwehrhelme der Verunglückten. Vorne, am Altar, brennen unzählige Kerzen, dazwischen liegen bemalte Steine.

Begleitet von der Orgel stimmen die Gäste „Das Jahr steht auf der Höhe“ an, singen „Von guten Mächten treu und still umgeben“ und schließen mit „Christi Mutter stand mit Schmerzen“. Es dauert, bis sich das Kirchenschiff leert. Manche wollen sich einzeln verabschieden oder teilen den Schmerz in Gesprächen. Den Heimweg tritt fast niemand allein an.

Im ganzen Ort bleiben kleine Grüppchen schwarz gekleideter Menschen stehen. Sie belegen, dass die vielen Traueranzeigen in der Heimatzeitung keine leeren Worte sind. Die Dorfgemeinschaft meint es ernst mit dem, was die Feuerwehr Weyarn kurz nach dem Unglück formulierte: „Wir werden euch immer ein würdiges Andenken bewahren.“

