Spektakulärer Unfall: Mutter fährt Sohn in die Schule - plötzlich kracht herrenloser Camper in Wagen

Von: Peter Borchers

Ein Bild des Grauens: Völlig zerstört war der Ford einer Eglingerin nach einer frontalen Kollision mit einem herrenlosen Wohnwagen. Sie und ihr Sohn hatten einen großen Schutzengel: Beide wurden nur leicht verletzt. © sh

Spektakulärer Unfall zwischen den beiden Eglinger Kreisverkehren: Ein Wohnwagen löst sich von der Kupplung - und kracht frontal gegen den Ford einer 53-Jährigen.

Egling – Es muss sich wie in einem Albtraum angefühlt haben: Als eine 53-jährige Eglingerin ihren 7-jähriger Sohn am Mittwochmorgen zur Schule bringen wollte, kam ihr auf ihrer Fahrbahn ein herrenloser Wohnwagen entgegen. Die Frau krachte mit ihrem Ford Focus Kombi frontal in den Camper. Wie durch ein Wunder erlitten sie und der Bub bei diesem spektakulären Unfall nur leichte Verletzungen. Beide konnten die Wolfratshauser Kreisklinik, in die ein Rettungswagen sie gebracht hatte, nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Egling: Wohnwagen löst sich von Anhängerkupplung - und schleudert auf Gegenfahrbahn

Ein 46-jähriger Däne war in seinem Volvo samt Wohnwagen kurz vor halb acht auf der Staatsstraße 2070 vom Eglinger Gewerbegebiet in Richtung Sauerlach unterwegs. In der lang gezogenen Rechtskurve zwischen den beiden Kreisverkehren auf Höhe der Pferdestallungen löste sich der Hänger von der Anhängerkupplung und schleuderte nach einer Notbremsung des Dänen auf die Gegenfahrbahn.

Unfall bei Wolfratshausen: Ford kollidiert mit querstehendem Camper

Dort fuhr in diesem Moment die Eglingerin. Ihr Ford kollidierte mit dem querstehenden Camper, schleuderte nach rechts über einen kleinen Abhang und blieb unterhalb völlig zerstört auf dem Dach liegen.

Nach Angaben der Wolfratshauser Polizei ist von einem technischen Defekt an der Kupplung derzeit wohl nicht auszugehen. Vielmehr nehmen die Beamten an, dass der Hänger nicht richtig eingerastet war. Am Ford sowie am Wohnwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. peb

