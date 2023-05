150 Kräfte bekämpfen Brand in Tiefgarage in Unterföhring

Von: Günter Hiel

Teilen

Das ganze Areal ist eine Großbaustelle. © Gerald Förtsch

Ein Brand in der Tiefgarage neben dem Baumarkt in Unterföhring an der Feringastraße hat am Freitagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Nacharbeiten laufen noch.

Unterföhring –Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Unterföhring, Ismaning und Aschheim sowie der Berufsfeuerwehr zog die Einsatzleitung zusammen; mit Polizei und Rettungsdienst waren es rund 150 Rettungskräfte, meldet die Kreisbrandinspektion.

Dichter Rauch quillt aus der Garage - Baustoffe in Brand geraten

Dichter Rauch quoll aus der Garage, in der Baustoffe in Brand geraten waren. Das ganze Areal ist derzeit eine Großbaustelle. Trupps unter schwerem Atemschutz arbeiteten sich vor, durchsuchten die Garage nach möglicherweise verletzten oder eingeschlossenen Personen – zum Glück ohne Ergebnis, es ist niemand zu Schaden gekommen.

Brandfahnder ermitteln

Den materiellen Schaden kann die Polizei noch nicht beziffern, auch die Ursache müssen Brandfahnder erst ermitteln. Die Feuerwehr war lange nach den Löscharbeiten noch beschäftigt – der Qualm musste mit Lüftern aus der Garage gedrückt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.