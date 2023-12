„Eine bodenlose Frechheit“: Bürgermeister sauer über anonyme Kritik an Schneechaos-Helfern

Von: Andreas Sachse

Feuerwehr und Bauhof rückten aus zu zahllosen Einsätzen. (Symbolfoto) © Armin Weigel

In den Sozialen Medien wurde anonym Kritik geäußert an der Arbeit von Feuerwehr und Bauhof in Unterföhring während des Schneechaos. Der Bürgermeister reagierte deutlich.

Unterföhring – Der Wintereinbruch hat zu Monatsbeginn für Chaos gesorgt. Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) stellt sich nun demonstrativ vor Feuerwehr und Bauhof. Wütende Unterföhringer sollen in sozialen Medien ihrem Ärger freien Lauf gelassen haben. Von „Beschimpfungen unter der Gürtellinie“ ist die Rede.

„Beschimpfungen unter der Gürtellinie“: Bürgermeister verteidigt Feuerwehr und Bauhof

Im Gemeinderat dankte Kemmelmeyer Feuerwehr und Bauhof für zahllose Einsätze. Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee und Glatteis hatten Behörden und Rettungskräfte im Landkreis am ersten Dezemberwochenende vor erhebliche Probleme gestellt. Als die Münchner Straße am Montag darauf noch immer nicht geräumt war, setzte Kemmelmeyer in einer Ersatzvornahme den Bauhof in Marsch. Zuständig wäre das Staatliche Bauamt Freising gewesen. Aus Sicht des Rathauses bestand aber Gefahr in Verzug. Eine Notlage zu erklären, ist der Bürgermeister nach Ablauf einer gewissen Frist berechtigt.

Retter nach Schneechaos anonym beleidigt: „Wenn ich erfahre, wer das war...“

Allein die Feuerwehr musste an dem Wochenende rund 30 mal ausrücken. Wie Kemmelmeyer berichtete, waren allein die First Responder „viele Stunden auf der Autobahn“ mit Rettungsarbeit befasst. Blitzeis hatte Autos und Laster aus der Spur gerissen. Im Isarweg befreite die Feuerwehr einen Polizeiwagen aus dem Schnee. Bei der Gelegenheit sagte Kemmelmeyer, dass sich die Investition in den Teleskoplader Manitou dadurch allein ausgezahlt habe. Ein Bus war in ein Wartehäuschen gekracht. Bäume stürzten auf Straßen und Telefonleitungen. In der Feldstraße wurde ein Auto unter einem Baum begraben. Feuerwehr und Bauhof waren im Minutentakt draußen.

Unter diesen Umständen zu erfahren, dass Retter auf diese Weise anonym beleidigt wurden, war Kemmelmeyer nicht bereit hinzunehmen. „Eine bodenlose Frechheit“, rief er und ergänzte: Bauhof und Feuerwehr, die „tolle Arbeit“ geleistet hätten, genössen seine volle Rückendeckung. „Wenn ich erfahre, wer das war“, fuhr er fort. Den Urheber der anonymen Posts werde er „sich vorknöpfen“. Solche Leute dürften sich sicher sein, von ihm persönlich „ins Gebet genommen“ zu werden.

Dass die Münchner Straße nach dem Chaos-Wochenende noch immer nicht von Eis befreit war, liegt nach Lage der Dinge an Subunternehmern. Das eigentlich zuständige Staatliche Bauamt überträgt die Aufgabe an die Straßenmeisterei in Riem, die dann ihrerseits mit Subunternehmern arbeiten.

