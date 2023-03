„Mr. und Mrs. Eis“: Ehepaar erfüllt sich Traum von Eisdiele bei München

Von: Anna Liebelt

„Das Eis machen wir selbst“: Clara Kaestner und ihr Mann Camilo in ihrem Laden in Unterföhring. © ali

Besondere Sorten und absolute Klassiker verkaufen Clara Kaestner und ihr Mann Camilo in ihrer neuen Eisdiele in Unterföhring. „Das Eis machen wir selbst“, betonen sie.

Unterföhring – Crema Camilo, Schoko-Kokos und Lemon Cheescake: So heißen nur einige der ausgefallenen Sorten der neuen Eisdiele „Mr. und Mrs. Eis“ in der Ahornstraße 6 in Unterföhring.

Seit Anfang März können sich Besucher dort bei Inhaberin Clara Kaestner (34) eine kühle Erfrischung kaufen. Mit der Eröffnung der Eisdiele hat sich die 34-jährige Unterföhringerin einen großen Lebenswunsch erfüllt. „Es ist echt ein kleiner Traum, der jetzt wahr geworden ist“, sagt sie freudestrahlend.

Ehepaar eröffnet Eisdiele in Unterföhring: „Das hier ist wirklich perfekt“

Dabei war der Weg bis zum eigenen Betrieb gar nicht so einfach. Ganze sieben Jahre habe sie mit ihrem Mann Camilo nach Räumlichkeiten für ihre Eisdiele gesucht. „In München ist der Preis da schon ein großer Faktor“, betont Kaestner. „Und natürlich will nicht jeder einen Gastrobetrieb in seinem Gebäude haben.“ Umso mehr freute sie sich, als sie die Zusage für den Laden in der Ahornstraße erhielt. „Das hier ist wirklich perfekt“, sagt sie.

Neben Sorten für Feinschmecker bietet Kaestner in ihrem Geschäft natürlich auch Klassiker an wie Erdbeere, Vanille und Stracciatella. „Das Eis machen wir selbst“, betont sie dabei. Dafür sorge ihr Mann Camilo, der jeden Tag schon früh morgens in der Eisdiele ist, um alles frisch zuzubereiten. Davon überzeugen können sich Besucher täglich von 12 bis 20 Uhr. Montag ist Ruhetag.

