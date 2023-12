Bewusstlos im Schnee aufgefunden: 83-Jähriger stirbt nach Schädelfraktur

Von: Martin Becker

Drucken Teilen

Der Rettungsdienst brachte den 83-Jährigen ins Krankenhaus, wo er seinen Kopfverletzungen erlag. © Winfried Ess

Ein Spaziergänger (83) ist in Unterhaching leblos im Schnee gefunden worden, zwei Tage später starb er im Krankenhaus. Ein Fall mit vielen offenen Fragen, weshalb die Polizei dringend Zeugen sucht.

Unterhaching - Die Faktenlage in dem Fall ist momentan noch relativ dünn. Fest steht: Am vergangenen Freitag, 1. Dezember, lag ein 83 Jahre alter Spaziergänger aus dem Landkreis München gegen 16.30 Uhr bewusstlos im Schnee in der Isartalstraße in Unterhaching. Ein Passant, dessen Personalien der Polizei bislang unbekannt sind, fand den Mann und alarmierte die integrierte Rettungsleitstelle. Daraufhin rückte der Rettungsdienst aus und brachte den 83-Jährigen in ein Krankenhaus. Offenbar war der Mann gestürzt, denn er erlitt eine Schädelfraktur. Aufgrund dieser schweren Kopfverletzungen starb er am Sonntag.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.

Verursachte Glätte oder Erkrankung den Sturz in Unterhaching?

Die Polizei selbst war bei dem Vorfall nicht vor Ort, ermittelt nun aber: Wer war der Anrufer, der den Rettungsdienst alarmierte? Gibt es möglicherweise weitere Zeugen? Unklar ist auch, ob der 83-Jährige auf des zu jenem Zeitpunkt starken Schneetreibens wegen Glätte stürzte oder ob er aufgrund einer Erkrankung zu Fall kam. Eine Obduktion, berichtet die Polizei, soll diesbezüglich nähere Erkenntnisse bringen. Als Todesursache steht bis dato lediglich die Schädelfraktur fest.

Unfallkommando bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Deshalb startet die Polizei, die erst über die Todesmeldung des Krankenhauses im Nachhinein von den Fall erfuhr, nun einen Zeugenaufruf: Wer kann sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando der Polizei unter Tel. 089 / 62163322 in Verbindung zu setzen.

Fotostrecke: Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einem Unfall – Die To-Dos für Ersthelfer Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.