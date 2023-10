DHL-Transporter überfährt Frau vor Gymnasium - Schüler versuchen vergeblich, 79-Jährige wiederzubeleben

Von: Günter Hiel

Vor einem Gymnasium in Unterhaching hat sich ein tragischer Unfall ereignet, bei dem eine Frau von einem Transporter überfahren wurde. (Symbolbild) © Manngold / IMAGO

Schüler haben noch Erste Hilfe geleistet, als eine 79-Jährige vor dem Gymnasium Unterhaching überfahren worden ist. Leider erlag die Dame ihren Verletzungen.

Unterhaching - Ein DHL-Paketbote ist am Montag gegen 10.30 Uhr mit seinem Mercedes-Transporter rückwärts aus der Jahnstraße in Unterhaching, einer Sackgasse, zurückgestoßen. Dabei hat der Fahrer, ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, eine 79-jährige Fußgängerin übersehen und mit dem Fahrzeugheck angefahren. Die alte Dame, die in dieselbe Richtung lief wie der Transporter fuhr, stürzte und wurde rücklings überrollt, meldet die Polizei.

Schüler des Gymnasiums versuchen, die Frau wiederzubeleben

Der Unfall passierte direkt vor dem Lise-Meitner-Gymnasium, vor den Augen zahlreicher Schüler. Einige leisteten sofort Erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen, schildert die Polizei den tragischen Unfall. Die schnell eintreffenden First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching intensivierten die Wiederbelebungsversuche - leider vergeblich. Die 79-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Feuerwehreinsatzzentrale fordert Sichtschutz an - Kriseninterventionsteam betreut Fahrer und Schüler

Die Feuerwehreinsatzzentrale hatte sofort reagiert als klar war, dass der Rettungseinsatz direkt vor dem Gymnasium ablief. Sie ließ von der Feuerwehr einen Sichtschutz anbringen, um den Schülern noch mehr möglicherweise traumatisierende Einblicke zu ersparen. Der junge DHL-Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenso wie die Ersthelfer, die Schüler also durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden, meldet die Polizei.

Schule reagiert sofort und bietet Betreuung an

Auch die Schule hat sofort reagiert, mit einer Durchsage und einem Schreiben an alle Eltern. Darin informierte Direktorin Michaela Trinder über den schweren Unfall mit vielen Polizei-, Feuerwehr- und Rettungswagen, den viele Schüler beobachtet hatten - und einige, wie die Polizei am Dienstag bestätigte, noch versucht hatten, die alte Dame zu retten. In einer Meldung auf dem Elternportal der Schule weist die Schulleitung darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler, die das Bedürfnis haben zu reden, um die Eindrücke zu verarbeiten, sich an die Schulleitung, Schulpsychologin oder Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit wenden können.

Jahnstraße ist verkehrsberuhigter Bereich - nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt

Das DHL-Fahrzeug war ein geschlossener Kastenwagen mit schlechter Sicht nach hinten. Die Jahnstraße ist mit Verkehrszeichen „verkehrsberuhigter Bereich“ beschildert, dort gilt also Schrittgeschwindigkeit. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Fahrer daran gehalten hat. Wäre ihm die Frau entgegengekommen, hätte sie ausweichen können. So kam der Zusammenprall für sie völlig überraschend.

Staatsanwaltschaft gibt unfallanalytisches Gutachten in Auftrag

Für die Unfallaufnahme musste die Jahnstraße rund drei Stunden komplett gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytisches Gutachten durch einen Sachverständigen in Auftrag gegeben. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Jahnstraße schon wegen „Elterntaxis“ Thema im Gemeinderat

Die Verkehrssituation in der Jahnstraße hat den Gemeinderat auch schon beschäftigt. Dabei ging es umUnfallgefahr durch „Elterntaxis“- also Mütter und Väter, die ihre Kinder bis möglichst vor den Schuleingang fahren wollen; durch die Sackgasse.

