Verkehrschaos und Lebensgefahr durch Eltern-Taxis: Unterhaching greift radikal durch

Von: Martin Becker

Teilen

Nur noch „Berechtigte“ sollen künftig den Utzweg benutzen dürfen – also keine „Eltern-Taxis“ mehr. Ein paar Meter zu Fuß gehen schadet nicht – niemand muss seine Kinder bis zum Türrahmen der Schule fahren. Siegfried Graf, Leiter der Polizeiinspektion Unterhaching Nur Rollen im Standgas erlaubt Fußgängerzone als letzte Lösung © Martin Becker

Dass Eltern ihre Kinder oft bis zur Schultür fahren, ist seit vielen Jahren ein heiß diskutiertes Thema in Unterhaching. Einen schweren Unfall vor wenigen Tagen nimmt die Gemeinde jetzt zum Anlass, die Zufahrt zu den Schulen abzuriegeln – und damit Eltern-Taxis zu verbannen.

Unterhaching – Es ist eine furchtbare Unsitte, die von der Polizeiinspektion Unterhaching seit etwa 20 Jahren kritisch beäugt wird. Dass Eltern ihre Kinder nicht zu Fuß die letzten Meter zum Lise-Meitner-Gymnasium oder zur Jahnschule gehen lassen, „sondern sie quasi bis zum Türrahmen fahren“. So drastisch formulierte der örtliche Polizeichef Siegfried Graf im Gemeinderat ein Problem, das seit Jahrzehnten schwelt. Nämlich das der „Eltern-Taxis“. Die haben zwar nichts kausal zu tun mit dem tödlichen Unfall am 9. Oktober direkt vorm Gymnasium. Aber die Kombination aus Unglück und Dauerrisiko veranlasste die Gemeinde nun, radikal durchzugreifen. Ab sofort.

Unterhaching: Tödlicher Unfall als Anlass zum Handeln

Die klare Botschaft: Es reicht! Zwar habe der aktuelle Unfall, als ein DHL-Paketfahrer „wegen fataler Fehler beim Rückwärtsfahren“ eine 79-Jährige zu Tode fuhr, „so letztlich überall passieren können“, sagte Graf im kommunalen Bauausschuss, Kein Kontext also zu den „Eltern-Taxis“, doch die würden, so Graf, „seit Jahrzehnten in den Morgenstunden ein Verkehrschaos verursachen, eine Besserung ist nicht ersichtlich“.

Somit besteht die Angst, dass durch das Schultaxi-Tourismus der Eltern eine ähnliche Todesgefahr entstehen könnte wie jetzt durch einen Paketauslieferer. Zumal, wie der Verkehrsexperte im Rathaus, Sascha Monger, die Situation verklausuliert erläuterte, „motorisierte Verkehrsteilnehmer ihre Interessen konsequent durchsetzen“. Auf gut Deutsch: „Eltern-Taxis“ nehmen keine Rücksicht.

Unterhaching: Maßnahmen gegen Eltern-Taxis, Liefer- und Besuchsverkehr

Die Gemeinde Unterhaching greift dreiteilig durch mit sofortigen, kurz- sowie langfristigen Maßnahmen. Seit dem gestrigen Mittwoch wird im Utzweg radikal geblitzt – im verkehrsberuhigten Bereich sind 7 km/h erlaubt, also „Rollen im Standgas“, so die Gemeinde. Weil für die längst bestehende Regel „augenscheinlich die Sensibilität fehlt“, heißt es, werde die Polizei diese nun konsequent kontrollieren. Beim Blitzen allein wird es nicht bleiben – innerhalb der nächsten vier Wochen folgen weitere Restriktionen gegen „Eltern-Taxis“, aber auch gegen Liefer- und Besuchsverkehr.

Gymnasium Unterhaching: Zufahrt wird abgeriegelt

Konkret geht es um fünf Punkte. Der einschneidendste, weil langfristig wirkende: Die Zufahrt zu Utzweg und Jahnstraße, wo Gymnasium und Grundschule liegen, wird beschränkt auf „Berechtigte“ (das sind dort Wohnende und Lehrkräfte) statt auf „Anlieger“ (weil quasi jeder ein „Anliegen“ erfinden könne). Für Lieferdienste und Paketzusteller werden Stellflächen an der benachbarten Sportarena ausgewiesen; frei bleibt die Zufahrt für Müllabfuhr, Polizei und Rettungsdienste. Mit „Vorsignalisierungen“ (also Verkehrsschildern) soll das Durchfahrtverbot angeordnet werden. Ein Problem bleibt der kreuzende Radweg, von vielen Schülern benutzt – den will die Kommune „optisch hervorheben“. All das soll bis Mitte November passieren – ab 2024 geplant ist dann eine fixe Schranke für die Zufahrt zum Utzweg: Passieren dürfen nur noch, analog zur Videomaut in Österreich, Fahrzeuge mit Kennzeichenerfassung per Kamera.

Fußgängerzone als letzte Lösung

„Es geht hier allein um sich Sicherheit, die wir hier punktuell einführen wollen“, schob Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) Anfragen nach anderen Zufahrtsschranken einen Riegel vor: „Ich weiß, dass es weitere Straßen in Unterhaching gibt, die sich gern abschotten würden.“ Unter den Kommunalpolitikern herrschte Einigkeit, den Schultourismus auszubremsen. „Wir müssen den Utzweg so unattraktiv wie möglich machen“, sagte Sebastian Ruppert (Freie Wähler), seine Kollegin Gertraud Schubert wunderte sich, „dass bei diesem Chaos nicht längst viel mehr passiert ist“. CSU-Fraktionschef Korbinian Rausch fand: „Die Maßnahmen sind richtig und gut. Bitte, liebe Eltern – ein paar Meter für eure Kinder sind absolut zumutbar!“ Falls all das nicht fruchten sollte, stellte Bürgermeister Panzer eine letzte Option in den Raum: „Dann weisen wir das alles halt als Fußgängerzone aus.“ Eine durchaus interessante Überlegung. Die vor allem den Anwohnern nicht schmecken dürfte.

Bayern von oben: 10 eindrucksvolle Aufnahmen, die den Freistaat von seiner schönsten Seite zeigen Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.