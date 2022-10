Explosion an Sparkasse erschüttert Unterhaching - Täter auf der Flucht

Von: Günter Hiel

Der gesprengte Automat im Gewerbegebiet Unterhaching. © Stefan Weinzierl

Eine Explosion hat am Mittwoch um 2.50 Uhr die Nachtruhe am Karl-Herrmann-Weg in Unterhaching zerrissen. Räuber haben einen Geldautomaten gesprengt.

+++ Aktualisierung: 12. Oktober, 15.56 Uhr. +++

Unterhaching – Das Metalldach hängt verformt über einem Teil der Außenfassade, die Türen sind aus den Angeln gehoben, Scheiben zerborsten, von der Rückwand sind nur noch einzelne Metallstangen zu sehen. Auf dem angrenzenden Parkplatz liegen Kunststoffteilchen und Styroporfetzen noch in einigen Metern Entfernung am Boden: Die Kraft der Sprengladung, mit der Unbekannte am frühen Mittwochmorgen gegen 2.50 Uhr den Geldautomaten der Kreissparkasse im Unterhachinger Gewerbegebiet am Karl-Herrmann-Weg zerstört haben, muss enorm gewesen sein. „So einen Tresor kann man auch nicht mit der Nagelfeile öffnen“, sagt ein Handwerker, der Stunden später mit zwei Mitarbeitern der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg das Ausmaß der Zerstörung begutachtet und den Strom am Containerbau abstellt.

Zuvor hat die Polizei den Tatort untersucht. Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt. Über den oder die Täter weiß man bis jetzt nur wenig. Ein Zeuge hat am frühen Morgen kurz nach der Tat Alarm geschlagen, bestätigt ein Sprecher des Landeskriminalamts auf Nachfrage. Gesehen hat er allerdings nichts. „Es handelt sich um einen Ohrenzeugen“, sagt der Sprecher. Er habe erst den Knall gehört und dann ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit wegfahren. In Richtung Autobahn. Die Auffahrt zur A 995 ist nur einen Katzensprung entfernt.



„Dieser Geldautomat lädt doch geradezu zu so einer Tat ein“

Auch ansonsten ist der Tatort ideal für ein Verbrechen. Der Geldautomat steht mitten im Gewerbegebiet. Nachts sagen sich dort höchstens Hase und Igel gute Nacht. Die nächsten Wohnhäuser findet man in der Nachbargemeinde Taufkirchen, etwa 200 Meter entfernt. „Dieser Geldautomat lädt doch geradezu zu so einer Tat ein. Kein Mensch wohnt da in der Nähe“, sagt auch ein Rentner, der gerade aus einem der umliegenden Geschäfte kommt und, ehe er in sein Auto steigt, in Richtung der Geldautomaten-Ruine blickt. „Obwohl“, fügt er hinzu, „solche Täter ja auch nicht davor zurückschrecken, mitten in Wohngebieten Automaten zu sprengen.“



Tatsächlich hat es im Landkreis München in den vergangenen Jahren bereits mehrere Fälle gegeben. 2016 versuchten Täter am Kirchplatz in Oberhaching einen Geldautomaten zu sprengen, zwei Jahre später jagten Unbekannte mitten in Ottobrunn einen Automaten in die Luft.



Über 40 Fälle seit Anfang 2021

„Die Fälle häufen sich“, bestätigt der Sprecher des Landeskriminalamtes. Gab es 2021 insgesamt 17 derartige Fälle im Freistaat, sind es heuer bereits 26. Gleichzeitig werden die Täter immer brachialer, um ans Geld zu kommen. So setzen sie verstärkt auf Festsprengstoff statt mit Gas eine Explosion auszulösen. „Das ist eine besorgniserregende Entwicklung“, sagt der Polizeisprecher. Er geht von mehreren Tätern aus. Bei bisherigen Ermittlungen sei man immer auf Tätergruppen gestoßen. Sie kommen vermutlich aus dem Ausland, womöglich aus den Niederlanden. Dort seien derartige Fälle zuerst aufgetreten, sagt der Polizeisprecher.



Bei den 17 Geldautomaten-Sprengungen im vergangenen Jahr in Bayern wurde seien Angaben zufolge insgesamt eine Summe von etwas über einer Million Euro erbeutet. Mit wie viel Geld die Täter in Unterhaching flüchten konnten, wollen weder die Polizei noch eine Sprecherin der Kreissparkasse verraten. Auch die Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden, heißt es seitens der Bank. Die Sprecherin kann auch nichts dazu sagen, ob der Geldautomat, der ihrer Aussage zufolge den neuesten Sicherheitsstandards entsprochen hat, wieder geöffnet wird. „Dafür ist es noch zu früh“, sagt sie.



+++ Die Erstmeldung +++

Unterhaching - Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten der Sparkasse in Unterhaching gesprengt. Sie lösten die Explosion gegen 2.50 Uhr am Karl-Herrmann-Weg aus. Der Geldausgabeautomat befand sich in einem Container, meldet die Polizei. Die Täter flüchteten mit einem Fahrzeug über die nahegelegene A 995 in unbekannte Richtung. Angaben zum Fluchtfahrtzeug liegen nicht vor.

Landeskriminalamt ermittelt

Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Das Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen: Wem sind in den Nachtstunden im Bereich Unterhaching oder im Umfeld der Autobahnab- bzw. -auffahrt Taufkirchen West verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Hinweise an das Bayerische Landeskriminalamt

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.