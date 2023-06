Protest gegen Lenggrieser Asyl-Unterkunft – Bauantrag am Ende einstimmig abgelehnt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Kritiker der geplanten Container-Unterkunft an der Scharfreiterstraße füllten am frühen Montagabend den Lenggrieser Rathausplatz. © Pröhl

Die in Lenggries geplante Container-Unterkunft für Flüchtlinge stößt auf Kritik. Zahlreiche Anwohner machten ihrem Ärger am Montag auf dem Rathausplatz Luft.

Lenggries – Gegen die an der Scharfreiterstraße in Lenggries geplante Asylunterkunft mit 100 Plätzen (wir berichteten) regt sich massiver Protest. Zahlreiche Menschen versammelten sich am Montag, 12. Juni, vor der Bauausschusssitzung, in der der Bauantrag auf der Tagesordnung stand, auf dem Rathausplatz. Offiziell als Demonstration war das Treffen nicht angemeldet, die Polizei war aber vorsichtshalber mit einigen Einsatzkräften vor Ort.

Lenggries: Protest vor Bauausschuss-Sitzung

Schon im Vorfeld waren Unterschriften gegen die Unterkunft auf dem Areal, das vormals von einem Motorradhändler genutzt wurde, gesammelt worden. „Wir haben etwa 700 zusammen“, sagt Andreas Stöckner, einer der Initiatoren. Er ist mit seinem Kfz-Betrieb einer der direkten Nachbarn. Man sei nicht gegen Asylbewerber und Flüchtlinge, betont Stöckner.

Er beschäftige selber Geflüchtete in seinem Betrieb. „Wir verstehen auch, dass wir in Lenggries Leute aufnehmen müssen.“ Aber für die Unterbringung von 100 Menschen sei das Grundstück einfach zu klein. „20 bis 25 wären in Ordnung. Die können wir integrieren“, sagt Stöckner. Mehr überfordere die Leute aber. „Es sind einfach zu viele auf einmal“, bekräftigt Nachbar Gerhard Hertwig.

Bürger ärgern sich über Informationspolitik

Für Ärger bei den Anwohnern sorgte auch, dass es sehr lange keinerlei Information über das Vorhaben gab. Nur gerüchteweise habe man von den Plänen erfahren und schließlich in der vergangenen Woche bei der Gemeinde nachgefragt, berichtet Stöckner. Am Mittwoch gab es dann ein Gespräch mit Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Wobei auch die Gemeinde bei den Planungen nicht federführend war. Vielmehr war das Landratsamt auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten auf das Areal gestoßen und hatte den Grundstückseigentümer angesprochen.

Die geplante Unterkunft löst bei vielen Nachbarn Sorgen und Ängste aus. Vor allem, weil befürchtet wird, dass eben nicht in erster Linie Familien oder Frauen mit Kindern dort Obdach finden, sondern alleinstehende Männer. So liege das Areal am Schulweg nach Hohenburg, gibt eine Mutter zu bedenken, die anonym bleiben möchte. Im nahegelegenen Waldstück würden immer Kinder spielen. „Meine Tochter lasse ich da nicht mehr alleine vorbeiradeln“, sagt sie. Immer wieder kommt der Vorwurf, dass man sich übergangen fühlt. „Politik ist nur noch auf Konfrontation aus“, sagt ein Mann. „Es gibt keine Gespräche mehr miteinander.“ Immer wieder wird aber auch das ehemalige Kasernenareal, das zum Großteil der Gemeinde gehört, als besser geeigneter Standort ins Spiel gebracht.

Bauantrag einstimmig abgelehnt

Rund 50 Bürger füllen im Anschluss den Sitzungssaal und verfolgen die Diskussion im Bauausschuss. Deren Mitglieder lehnen den Bauantrag am Ende einstimmig ab. Ob die Pläne damit vom Tisch sind, wird sich zeigen. Denn das letzte Wort hat wie bei allen Bauvorhaben das Landratsamt. Daher sammeln die Nachbarn weiterhin Unterschriften. Notfalls wolle man die Planungen über ein Bürgerbegehren stoppen, sagt Stöckner. Auch rechtliche Schritte schließe man nicht aus. Aber, ergänzt er: „Wir wollen Frieden, keinen Krieg.“

