Nach Tod von Visionär: Wie es mit dem Luxus-Resort „Das Kranzbach“ weitergeht

Von: Christof Schnürer

Gut aufgestellt (v. l.) David Edinger (Hauptgesellschafter), Gunda und Werner Unterweger (beide Mitgesellschafter) und Hoteldirektor Ralf Enseleit. © Christof Schnürer

„Das Kranzbach“ soll ganz im Sinne seines verstorbenen Schöpfers Dr. Jakob Edinger fortgeführt werden. Dafür stehen die drei Tiroler Gesellschafter David Edinger sowie Gunda und Helmut Unterweger.

Kranzbach – Den 3. Mai 2023 wird Ralf Enseleit wohl niemals vergessen. „An diesem Tag sind viele Tränen geflossen.“ Der Tod des nimmermüden Investors und Impulsgebers Dr. Jakob Edinger trifft die Belegschaft des Luxus-Resorts „Das Kranzbach“ völlig unerwartet. „Es war für uns alle ein Schock“, berichtet Hoteldirektor Enseleit über den Moment, als in der Nobelherberge die Zeit still zu stehen schien. „Eine beklemmende Stimmung, es war ganz schön still im Haus.“

Über fünf Monate der Trauer, Aufarbeitung und des Neustarts sind seitdem vergangen. Drei Österreicher treten nun das Erbe des Unvergesslichen an: David Edinger (45), Sohn des Verstorbenen, Architekt und Hauptgesellschafter, aus Tirol sowie das Ehepaar Gunda (58) und Werner Unterweger (60), Mitteilhaber aus der Steiermark. Ihre Botschaft: Das Hotel wird weder verkauft, noch an einen Interessenten verpachtet. Ganz im Gegenteil: Das Führungstrio möchte – dem Wunsch Jakob Edingers folgend – als Team zusammenarbeiten und die Erfolgsgeschichte des Hauses fortschreiben.

„Wir haben das perfekte Produkt“, schwärmt David Edinger. Werner Unterweger, Hotelfachmann von der Pike auf, kann ihm da nur beipflichten und spricht von „einem außergewöhnlichen und besonderen Platz“. Einer, den man „hegen, pflegen und erhalten“ will, wie David Edinger versichert. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei Hoteldirektor Enseleit, dem sozusagen die Rolle des Statthalters zufällt. Denn sowohl David Edinger wird nicht jedes Mal von Innsbruck herauf jetten, um nach dem Rechten zu sehen. Und die Unterwegers managen im Hauptberuf den Steirerhof in Bad Waltersdorf, dessen Mitbetreiber Jakob Edinger (1944 bis 2023) gewesen ist. Gerne sprechen die drei Geschäftspartner, die sich schon ewig kennen und schätzen, beim Steirer Hof vom Schwesterhotel. „Die DNA von Kranzbach kennen wir“, bekundet Gunda Unterweger, die sich selbst als „Wirtshaus-Tochter“ bezeichnet. Ihr Gatte Werner schiebt hinterher: „Beide Häuser laufen hervorragend.“ Zudem verzeichnen sowohl die Nobeladresse in der Steiermark als auch im Werdenfelser Land einen „Mitarbeiter-Höchststand“. Um die 200 sind es allein im „Kranzbach“ – „darunter viele Einheimische“, wie Direktor Enseleit mit Stolz betont.

Vorbei also die Zukunftsängste, die Dr. Jakob Edinger zuletzt so beschäftigt hatten, in Krisenzeiten von Corona und Ukrainekrieg. Doch alle haben aus dieser Phase Lehren gezogen. „Wir werden weiter kräftig investieren“, verspricht David Edinger. Ein klares Signal an die politische Gemeinde Krün und an die Belegschaft. Bald schon soll die Hackschnitzelheizung realisiert werden, um das energie-intensive Hotel im Elmauer Tal auch in kritischen Zeiten betreiben zu können.

Hat mit dem „Kranzbach“ Beispielhaftes geschaffen: Dr. Jakob Edinger, der am 3. Mai 2023 unerwartet verstarb. © Josef Hornsteiner

Weder an der Philosophie des Hauses, die Hotelgründer Edinger einmal treffend mit den Worten „Kranzbach will leise sein“ beschrieben hat, noch an der Kapazität soll sich etwas ändern. An 135 Zimmern und 240 Betten soll also nicht gerüttelt werden. Warum auch! „Damit generieren wir nur einen Rattenschwanz an Problemen“, bemerkt David Edinger. Getreu dem Motto: Mehr Suiten, mehr Kosten. Zum „Das Kranzbach“ mit seinen 25 000 Quadratmetern Fläche „eine ganz schön große Bude“ sei. „Da ist schon die reine Instandhaltung eine Daueraufgabe.“ Geld will das Führungstrio vor allem in puncto Qualität und Angebot in die Hand nehmen.

Das Vermächtnis von Dr. Jakob Edinger, des ebenso weitsichtigen wie risikobereiten Visionärs, soll also weitergeführt werden. Als er heuer im Mai nicht vom Einkauf zurückkam, fanden seine Liebsten einen Zettel bei der Geburtsurkunde. Darauf standen klare Anweisung für eine Beisetzung im kleinen Kreis auf dem Friedhof Innsbruck-Hötting. Als David Edinger diese Anekdote von seinem Vater erzählt, meint er nur: „Ein selbstbestimmtes Leben bis zum Ende.“