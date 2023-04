„Musterbeispiel unvernünftigen Bauens“: Frau will Einfamilienhaus im Überschwemmungsbereich bauen

Von: Peter Borchers

Teilen

Problemfeld: In der Senke an der Osterhofener Straße setzte ein Starkregenereignis 2021 Keller meterhoch unter Wasser. Trotzdem will eine Königsdorferin in diesem Bereich bauen. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Der Gemeinderat in Königsdorf diskutierte kürzlich über ein Bauvorhaben im Überschwemmungsbereich. Genau dort möchte eine Frau ihr Einfamilienhaus platzieren.

Königsdorf – Der Antrag einer Bauwerberin sorgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Teilen des Gremiums für Verwunderung. Die Frau möchte ihr Einfamilienhaus genau dort platzieren, wo zuletzt nach einem Wolkenbruch Ende Juli 2021 das Wasser rund einen halben Meter hoch stand, dazu einige Keller flutete.

Einmal hatte der Rat den Antrag bereits abgelehnt, weil, wie Bauamtsleiter André Murach ausführte, „uns der Entwässerungsplan noch nicht vorgelegen hatte“. Da der nun – von den Nachbarn unterschrieben – vorhanden ist, ging der Antrag diesmal durch. Die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) mit ihren fünf Mitgliedern stimmte dagegen. Das letzte Wort hat das Landratsamt.

Königsdorf: Frau will Einfamilienhaus im Überschwemmungsbereich bauen

Der potenzielle Bauplatz an der Osterhofener Straße befindet sich just in jener Senke, die bei Starkregenereignissen zuverlässig Gefahr läuft, überschwemmt zu werden. Zwar hat die Gemeinde nach dem Vorfall vor eineinhalb Jahren erste kleine bauliche Maßnahmen getroffen, um diese Gefahrenlage zu entschärfen. Ob die aber ausreichen, ist noch völlig unklar: Seitdem hat es – zum Glück – nicht mehr so stark geregnet.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Bernhard Woisetschläger ist deshalb skeptisch. Mit dieser diffizilen Stelle tut sich der UBL-Rat „schwer, wie ich schon in der Ausschusssitzung gesagt habe“. Die im Bauplan verzeichneten Aufschüttungen um den Bau würden Wasser verdrängen, „das heißt, der Stauraum für das zufließende Wasser wird verkleinert“. Deshalb, so Woisetschläger, könne er nicht zustimmen – zumal „diese Verschlechterung vor allem wieder den damals geschädigten Nachbarn treffen“ würde.

Fraktionskollegin Marlies Woisetschläger wunderte sich zunächst einmal darüber, dass der Architekt die heikle Lage dort „eigentlich kennt“. Sie betonte ausdrücklich, jedem Gemeindebürger sein Eigenheim zu gönnen. „Wir wissen alle: Baugrund ist teuer und selten.“ Deshalb regte Woisetschläger an, „nochmals mit den Nachbarn zu sprechen“. Sie hält die gegenüber der Senke am Straßenrand stehende Mauer für problematisch, die leite das Wasser quasi zurück. „Ein paar Löcher könnten helfen, damit das Wasser auch in andere Richtungen abfließt.“

Verwunderung Gemeinderat Königsdorf: „Ein Musterbeispiel unvernünftigen Bauens“

Peter Hofberger (CSU) erkundigte sich, ob die Nachbarunterschriften tatsächlich vorlägen, das sei für ihn „das A und O. Falls nicht, hätte ich ein Problem mit dem Antrag.“ Parteikollege Peter Eibl argumentierte ähnlich: Die beiden Nachbarn, die da unten in dem Loch sitzen, wissen Bescheid.“ Rechtlich, so habe er es jetzt herausgehört, „können wir sowieso nichts dagegen machen“.

Dr. Georg Stöckl (UBL) räumte ein, lange mit sich gerungen zu haben, sich jedoch trotz herrschenden Baurechts dazu entschlossen habe, Nein zu sagen. Denn „für mich ist es das extremste Beispiel verschiedener Wahrnehmungen: hier die des Gremiums, das die Umstände genau kennt, dort die eigentliche Entscheidungsbehörde (das Landratsamt, Anm. d. Red.), die nur nach der Sachlage auf dem Papier“ den Daumen hebe.

Er, Stöckl, sehe sich „unweigerlich“ dem Vorwurf ausgesetzt, dem Vorhaben zugestimmt zu haben, „obwohl wir genau wissen, wie die Situation da unten ist“. Stöckls Fraktionskollege Andreas Weber-Rothschuh kündigte ebenfalls sein Veto an: „Für mich ist das ein Musterbeispiel unvernünftigen Bauens“. Ebenso wunderte er sich über „die Zustimmung des Nachbarn, der die Gemeinde in Regress nehmen wollte für den letzten großen Schaden, den er erlitten hat“. Und der nächste sei absehbar. peb

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.