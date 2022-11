Unverpackt-Laden bangt um seine Zukunft – neues Modell könnte Lösung sein

Von: Christiane Mühlbauer

„Vorsichtig optimistisch“ ist Vorstandsmitglied Andreas Munkert, was die Zukunft des „Ois ohne“ angeht. © arp/A

Es ist derzeit ein Lichtstreif am Horizont: Der Unverpackt-Laden „Ois ohne“ an der Tölzer Hindenburgstraße könnte es schaffen zu überleben. Voraussetzung ist, dass bis zum 30. November noch weitere Einkaufsabonnements abgeschlossen werden.

Bad Tölz – Drei Viertel der benötigten Gesamtsumme sind jedenfalls schon zusammen gekommen. „Ich bin vorsichtig optimistisch“, sagte Vorstandsmitglied Andreas Munkert auf Kurier-Nachfrage am Donnerstag. Wie berichtet, wurde bei der jüngsten Genossenschaftsversammlung schon über die möglicherweise bevorstehende Auflösung des Ladens gesprochen, bevor man sonst demnächst Insolvenz anmelden müsste. Beschlossen wurde eine allerletzte Frist bis zum 30. November.

Gutschein mit persönlicher Nummer: Start am 1. Dezember

Deshalb haben sich die Vorstandsmitglieder und engagierte Helfer ins Zeug gelegt und eine Abo-Aktion gestartet. Wer unterschreibt, verpflichtet sich, für mindestens 20 Euro im Monat ein Jahr lang in dem Laden einzukaufen – wer möchte, kann natürlich auch eine größere Abo-Summe jeden Monat ausgeben. Jeder erhält dann einen Gutschein mit einer persönlichen Nummer. Mit diesem Gutschein kann man im Laden einkaufen.

Das Abo-Modell startet am 1. Dezember und wird nur umgesetzt, wenn sich auch genügend Personen gefunden haben, damit das Modell funktioniert. Damit will sich der Laden einen monatlichen Umsatz von 10 000 Euro sichern. „Nur so können wir das Weiterbestehen des ,Ois ohne‘ gewährleisten.“

Steigende Kosten machen zu schaffen

Sollte die Aktion glücken, gehört der Tölzer Unverpackt-Laden zu den wenigen in Deutschland, die das Überleben in dieser Krisen-Zeit schaffen. Laut Munkert schließt in Kürze auch die „Mutter“ aller Unverpackt-Läden in Köln. Dieser war auch für den Tölzer Laden, gegründet 2019, ein Vorbild. Die Corona-Krise und die jetzige Energie-Krise samt Inflation setzen diesen kleinen Läden sehr zu.

„Bei Corona war es den Leuten wichtig, alles in einem Laden kaufen zu können“, sagt Munkert und meint damit die großen Supermärkte. „Da wollte man alles auf einmal erledigt haben.“ Jetzt seien es die stark steigenden Ausgaben für Energie und Lebensmittel, die die Menschen zum Sparen zwingen sowie für das Laden-Team selbst auch höhere Energie- sowie steigende Personalkosten. Es gibt drei Mitarbeiterinnen und eine Geschäftsführerin.

„Wir hoffen, dieses Modell trägt sich langfristig“

Im Unverpackt-Laden wird nicht nur Plastik vermieden, sondern im Mittelpunkt stehen regionale Produkte. Derzeit gibt es 179 Genossen aus dem ganzen Oberland. „Wir hoffen, jetzt ein Modell gefunden zu haben, das sich langfristig trägt“, sagt Munkert.

Alle Infos zum Laden gibt es online auf www.ois-ohne.de Wer sich für ein Abonnement interessiert, meldet sich umgehend bei Andreas Munkert per Mail an genossenschaft@ois-ohne.de. Seit Kurzem hat der Laden neue Öffnungszeiten: Mittwochs und freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

