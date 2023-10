Doppelter Ehering am Tegernsee verloren: „Es hängen so viele Erinnerungen daran“

Von: Gabi Werner

Teilen

Steffi Paeckel vermisst ihren Ring schmerzlich. © privat

Eine Urlauberin (88) hat ihren Ehering am Tegernsee verloren. Es ist ein ganz besonderes Stück.

Kaltenbrunn/Bad Wiessee – Es war eine wunderbare Urlaubswoche, die Steffi Paeckel Anfang September gemeinsam mit einer Freundin am Tegernsee verbracht hat. Verbunden war der Aufenthalt aber auch mit einem schmerzlichen Verlust: Die 88-Jährige aus Ottobrunn hat hier ihren Ehering verloren. Das Schmuckstück bedeutet Paeckel auch deshalb so viel, weil nach dem Tod ihres Mannes vor acht Jahren auch dessen Ehering darin eingearbeitet wurde. Es sind quasi zwei Ringe in einem.

„Ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, wie sehr mir der Ring fehlen würde“, sagt die Ottobrunnerin. Mit einem Aufruf, dass sich ein möglicher Finder melden möge, hat sie sich in ihrer Verzweiflung an unsere Zeitung gewandt. „An dem Ring hängen einfach so viele Erinnerungen und Emotionen“, sagt sie. Immerhin 57 Jahre war Paeckel mit ihrem Ehemann Kurt verheiratet, auch danach war der Gold-Ring ihr ständiger Begleiter.

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Ehering am Tegernsee verloren: Erinnerung an verstorbenen Ehemann

Die 88-Jährige hielt sich von 31. August bis 7. September am Tegernsee auf, machte Urlaub in einem Garni-Hotel in Bad Wiessee. Die Zeit, in der sie den Ring verloren hat, kann sie sehr gut eingrenzen. Es müsse wohl im Rahmen eines Ausflugs zum Tag der Blasmusik auf Gut Kaltenbrunn am 3. September passiert sein. Leichtsinnigerweise habe sie den Ring an diesem Tag nicht – wie sonst – am Ringfinger getragen, weil er ihr wegen der Hitze dort zu eng geworden war. Stattdessen habe sie den Ring an den kleinen Finger gesteckt. Irgendwann während des Besuchs beim Tag der Blasmusik oder beim anschließenden Abendessen im Terrassenhof in Bad Wiessee müsse er ihr dann vom Finger gerutscht sein. Seither ist der Ring verschwunden.

Suche nach verlorenem Ring: Die Hoffnung noch nicht aufgegeben

Eine Nachfrage bei den Verantwortlichen im Terrassenhof und auf Gut Kaltenbrunn habe bislang nichts gebracht. „Die waren alle sehr nett, haben den Ring aber nicht gefunden“, erzählt die Seniorin Sie weiß, dass die Chance, den „Erinnerungsring“, wie sie ihn nennt, zurück zu bekommen, sehr gering ist. Ganz aufgegeben hat sie die Hoffnung aber nicht.

Falls den Ring jemand gefunden hat oder noch findet, bittet Paeckel inständig darum, dass sich dieser meldet. In dem Schmuckstück sind sowohl das Verlobungs- und das Hochzeitsdatum als auch die beiden Namen „Steffi“ und „Kurt“ eingraviert.

Frau aus Ottobrunn sucht verlorenen Ehering: Finder bitte melden

Mögliche Finder können sich in der Redaktion der Tegernseer Zeitung melden. Dies ist möglich per E-Mail an redaktion@tegernseer-zeitung.de oder telefonisch unter der Nummer 0 80 22 /91 68 21.

Es muss nicht immer Mallorca sein: Sieben traumhafte Reiseziele für den Urlaub in Bayern Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Tegernsee.