US-Vizepräsident Pence besucht KZ-Gedenkstätte

US-Vizepräsident Mike Pence hat am Sonntag die KZ-Gedenkstätte in Dachau besucht.

München - Zum Abschluss seines ersten Deutschland-Besuchs ist US-Vizepräsident Mike Pence am Sonntag zu einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte in Dachau eingetroffen.

Begleitet wurde er unter anderem von seiner Frau Karen und seiner Tochter Charlotte. Nach einer Führung über das Gelände wollten sie dort abschließend einen evangelischen Gottesdienst besuchen. Der Besuch in Dachau war als privater Termin angekündigt worden.

Das Konzentrationslager Dachau war das erste große, dauerhaft angelegte KZ der Nazis und wurde zum Modell für die vielen später errichteten Lager. Im Dachauer KZ und seinen 140 Außenlagern waren von 1933 bis zur Befreiung durch die US-Armee 1945 mehr als 200 000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert. Arbeitsfähige Häftlinge wurden als Arbeitssklaven eingesetzt. Mehr als 40 000 Menschen starben.

Am Samstag ist US-Vizepräsident Mike Pence bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast gewesen.

dpa