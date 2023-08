Unwetter am Airport: US-Flieger nach München muss plötzlich Route ändern

Von: Lucas Sauter Orengo

Ein Lufthansa-Flug aus den USA nach München musste plötzlich in Köln landen. Der Grund: Ein Gewitter über dem Münchner Flughafen.

Flughafen München - Zwischenfall auf dem Weg von den USA nach München. Ein Lufthansa-Airbus vom Typ A 380 war am Samstag, dem 29. Juli, auf dem Weg von Boston zum Franz-Josef-Strauss-Airport am Erdinger Moos. Kurz vor der Landung, den Großteil des Fluges bereits geschafft, musste der Riesen-Jet dann jedoch außerplanmäßig landen - in Köln/Bonn. Wie aerotelegraph.com berichtet, landete das größte Passagierflugzeug der Welt um 9.54 Uhr auf dem Kölner Flughafen. Der Grund: Gewitter in München.

Gewitter am Flughafen München: USA-Flieger muss plötzlich in Köln landen

Wie das Portal weiter erklärt, bestätigten sowohl die Lufthansa, als auch der Flughafen Köln/Bonn, dass es sich bei der Zwischenlandung in NRW um eine wetterbedingte Entscheidung handelte.

Anschließend wurde der Flieger aufgetankt, um dann gegen 12 Uhr am Mittag gen München aufzubrechen. Etwa 40 Minuten nach Start soll Flug LH425 dann in Bayern gelandet sein.

Zwischenfall am Flughafen München: Vorfälle in Ferien-Fliegern

