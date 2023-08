Vom Tegernsee bis nach Italien: Valentina (10) vor Alpenüberquerung – „Freue mich riesig darauf“

Von: Franziska Konrad

Selbst geschnitztes Reiseutensil: Valentina Kapoor aus Holzhausen startet am Wochenende – gemeinsam mit ihrem Vater – eine siebentägige Alpenüberquerung. Auch ihren Wanderstock will sie mitnehmen. © sabine Hermsdorf-hiss

Schon am Samstag geht es los: Valentina (10) aus Holzhausen macht mit ihrem Vater eine siebentägige Alpenüberquerung. Ihre Tour führt vom Tegernsee bis ins italienische Sterzing.

Münsing – 104 Kilometer, in sieben Tagen: So lautet das straffe Ziel von Valentina Kapoor aus dem Münsinger Ortsteil Holzhausen. Mit ihrem Vater unternimmt die Zehnjährige eine Alpenüberquerung vom Tegernsee bis ins italienische Sterzing. An diesem Samstag geht es los. „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, gesteht die ehemalige Münsinger Grundschülerin.

Alpenüberquerung in sieben Tagen: Valentina ist „ein bisschen aufgeregt“

„Aber gleichzeitig freue ich mich riesig darauf.“ Von klein auf nahmen Regina und Arun Kapoor ihre Töchter Valentina und Antonia (7) mit in die Berge. Doch die bevorstehende mehrtägige Tour ist selbst für die künftige Fünftklässlerin eine Premiere.

Pro Tag will das Vater-Tochter-Duo etwa 18 bis 20 Kilometer wandern, mit bis zu 850 Höhenmeter – und währenddessen die Natur genießen, ratschen, den eigenen Gedanken nachhängen. Mit dem Wandern verbindet Valentina viele Positives. „Und wenn man den Aufstieg geschafft hat, ist die Aussicht der Wahnsinn“, schwärmt die Holzhausenerin. Die Zehnjährige freut sich besonders auf die Aussichten auf der dritten und vierten Etappe.

Diese führen teils am Ufer des Achensees entlang. „Da hat man einen richtig coolen Ausblick“, ist sie sich sicher. „Und vielleicht springe ich auch mal in den See.“ Der Badeanzug ist jedenfalls eingepackt. Apropos Gepäck: Das Holzhausener Duo reist nicht komplett auf eigene Faust. Ein Reiseanbieter übernimmt für die Wanderer den Transfer der Koffer und Taschen sowie die Buchung der Übernachtungen. Eine detaillierte Wanderbeschreibung gibt’s obendrauf.

Alpenüberquerung vom Tegernsee bis nach Italien: Valentina bereitet sich akribisch vor

Valentina und ihr Papa sind ein eingespieltes Team. „Letztes Jahr sind wir in zwei Tagen um den Starnberger See gelaufen“, erzählt die Zehnjährige stolz. Die Idee zur gemeinsamen Alpenüberquerung kam Arun Kapoor zu Beginn des Jahres. Seit dem Sommer bereitet sich Valentina akribisch auf die Tour vor. „Um Höhenmeter und Ausdauer zu trainieren, sind wir fast jedes Wochenende Wandern gegangen.“

Unter der Woche brachen sie am Abend zu zweistündigen Gangerl – ausgedehnten Spaziergängen – auf. Nun fühlt sich die Holzhausenerin gewappnet: „Am Montag haben wir gepackt. Einen Koffer packe ich zur Sicherheit noch mal aus und ein, damit ich nichts vergesse – und dann kann es losgehen.“ Ihr treuer Begleiter auf den täglichen Touren ist ein großer Rucksack. Gefüllt mit Wasserflaschen, Fruchtschnitten, Regenjacke und einem Kartenspiel, „damit wir abends karteln können.“

Falls mir auf einer langen Strecke mal langweilig wird, fange ich an Lieder zu dichten. Wer weiß, vielleicht komme ich mit sieben neuen Lieder im Gepäck heim.

Einen Wanderstock möchte die Schülerin zum Start ihrer Alpenüberquerung unbedingt mitnehmen. Der ist für die junge Holzhausenerin von besonderer Bedeutung: Mit ihrem selbst geschnitzten Exemplar möchte sie bei ihrer Wanderung Werbung machen. „Denn meine Wanderstöcke verkaufe ich bei meiner Großtante Hedwig Huber an ihrem Standl für den guten Zweck“, erklärt das Mädchen stolz (siehe Info).

Am Ziel angekommen, werden sich Vater und Tochter mit einem kleinen Urlaub belohnen. Geplant sind zwei Tage in Sterzing und eine Woche in Meran. „Danach fahren wir mit dem Zug wieder heim zu Mama und Antonia“, erzählt Valentina. Die Zehnjährige ist für ihr Abenteuer in jeglicher Hinsicht gewappnet. „Und falls mir auf einer langen Strecke mal langweilig wird, fange ich an Lieder zu dichten. Wer weiß, vielleicht komme ich mit sieben neuen Liedern im Gepäck heim.“ kof

Info: Valentinas Wanderstöcke gibt es an den Ständen von Hedwig Huber zu kaufen. Einer befindet sich in Ambach an der kleinen Kapelle in Form eines überdachten Tisches. Der andere steht in einer Hütte an der St.-Heinricher-Straße. Die Erlöse gehen allesamt an die Brasilienstiftung „Hope“ von Franz Baur aus Beuerberg. Die Stöcke aus Linden- oder Haselnussholz kosten zwischen fünf und sieben Euro.

