„Trümmerfeld“: Mann rast bei München mit Auto in zehn Fahrzeuge - dann prallt er gegen Geschäftsmauer

Vaterstetten

+ © Stefan Rossmann Das Auto des Unfallfahrers liegt auf dem Dach. Es war gegen eine Hauswand geprallt. Zuvor war es mit rund zehn Fahrzeugen kollidiert. © Stefan Rossmann

Offenbar wegen eines medizinischen Problems hat ein Mann in Vaterstetten die Kontrolle über sein Auto verloren. Er raste in zehn andere Fahrzeuge.

Vaterstetten -Tragischer Unfall in Vaterstetten. Offenbar wegen eines medizinischen Problems hat ein Mann in Vaterstetten die Kontrolle über sein Auto verloren. Er raste in zehn andere Fahrzeuge und prallte am Ende gegen die Wand eines Geschäfts.

Vaterstetten: Unfall mit mindestens elf Fahrzeugen - Mann verliert Kontrolle über Auto

Ein Sprecher der Polizeiinspektion Poing sprach gegenüber unserem Portal von einem „Trümmerfeld“ in der Karl-Böhm-Straße in Vaterstetten. Der Mann sei am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, wegen medizinischer Probleme gegen rund zehn Autos gefahren und schließlich gegen die Hauswand eines Geschäfts geprallt. Er sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Im Einsatz sind zahlreiche Rettungskräfte und Feuerwehren.

Weitere Informationen folgen.

