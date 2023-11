„Schlingel!“: Manager veruntreut 470.000 Euro - und lebt davon im Luxus

Von: Andreas Müller

Drucken Teilen

300.000 Euro Gehalt reichten ihm nicht: Ein Vaterstettener hat sein Unternehmen um fast 500.000 Euro gebracht, um sich richtig was zu gönnen.

Vaterstetten/München – Als Geschäftsführer eines Münchner Unternehmens hat ein Vaterstettener über 470 000 Euro veruntreut. Obwohl der 55-Jährige wegen ähnlicher Taten mehrfach vorbestraft ist, hat ihn das Münchner Landgericht am Mittwoch zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Ins Gefängnis muss er trotzdem.

Als „großes Verkaufstalent“ haben mehrere Zeugen den Angeklagten beschrieben. Wohl deshalb hatte ihn das Marketingunternehmen 2016 zum Geschäftsführer bestellt – mit 300 000 Euro Jahresgehalt. Das reichte dem Mann offenbar nicht. Über acht Seiten erstreckt sich die Liste der Geschäfte, die er bis 2018 im Namen des Unternehmens, aber zu privaten Zwecken abschloss.

Ein Grill für 3000 Euro und eine Wohnung für seine Liebschaft

Vorwiegend kaufte er Luxusartikel wie hochpreisige Autos – oder einen Grill für 3000 Euro. Er buchte aber auch ein Wochenende am Gardasee für 2000 Euro und mietete für sich und seine Geliebte eine Wohnung in der Münchner Maximilianstraße.

Ein Manager veruntreute 470 000 Euro. (Symbolbild) © Chromorange/Imago

Bereits am ersten Verhandlungstag vor zwei Wochen war der Angeklagte geständig. Er habe die „Bodenhaftung verloren“ und sei spielsüchtig gewesen, gab er als Motiv an. Die Taten seien „nicht besonders pfiffig oder raffiniert“ gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Martin Hofmann bei der Urteilsbegründung und zweifelte, dass es „einem gut geht“, wenn man doch wisse, dass es „irgendwann in die Hose geht“. Andererseits hätten es ihm die Kontrollgremien des Unternehmens „nicht besonders schwer gemacht“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Angesichts der Vorstrafen „hätte man durchaus über dreieinhalb Jahre reden können“, räumte Hofmann ein. Zehnmal sei der 55-Jährige bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten, erstmals vor 30 Jahren – wegen gefälschter Schecks. Einer der Zeugen habe ihn als „Schlingel mit einem Hang zur Schummelei“ beschrieben. Dennoch sei die Strafhöhe „kein Schnäppchen, sondern angemessen“, war sich Hofmann sicher – vor allem mit Blick auf das Geständnis.

Bewährungsstrafe - trotzdem droht Gefängnis

Neben der Bewährungsstrafe muss der Angeklagte 360 Tagessätze – mehr lässt das Gesetz nicht zu – zu je 40 Euro Strafe zahlen, macht 14 400 Euro. „Hafterfahrung“ werde der 55-Jährige dennoch machen, prophezeite Richter Hofmann. Weil er sich im Straßenverkehr daneben benommen hatte, war der 55-Jährige zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Aufgrund des neuen Urteils droht ihm der Widerruf dieser Bewährung.

Ob er den immensen Schaden je wiedergutmachen wird, ist fraglich. Offenbar arbeitet er, hat aber bisher nur „drei Euro irgendwas“ zurückgezahlt, wie die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer anmerkte.

Buchhalterin zweigt fast 200.000 Euro ab – Schonungsloses Geständnis rettet ihre Freiheit

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download für Apple und Android, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen WhatsApp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.