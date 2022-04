Kinderpornografie: Kripo nimmt Männer bei München fest - Material sichergestellt

Von: Klaus-Maria Mehr

In einem konzertierten Großeinsatz stürmte die Polizei mehrere Häuser rund um München. © Sebastian Peters

Am Donnerstagmorgen bekamen mehrere Männer in drei Landkreisen rund um München Besuch von der Kripo. Sie hatten kinderpornografisches Material zu Hause.

München - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet: Unter Federführung der Kriminalpolizei Erding erfolgten in den frühen Morgenstunden des Gründonnerstags, 14.04.2022, sechs Wohnungsdurchsuchungen in den Landkreisen Erding, Ebersberg und Freising. Gezielt wurden Personen überprüft, die ins Visier der Ermittler gerieten und in Verdacht stehen, kinderpornografische Dateien zu besitzen oder zu verbreiten.

Verdacht auf Kinderpornografie: Kripo nimmt Männer in drei Landkreisen fest

Bei den beschuldigten Männern im Alter zwischen 25 und 49 Jahren wurden im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen über 600 Datenträger sichergestellt. Des Weiteren wurden in drei Objekten bereits während der Durchsuchung offensichtlich kinderpornografische Dateien festgestellt und beschlagnahmt.

Kinderpornografie in Bayern: Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding, insbesondere die aufwändige Auswertung des aufgefundenen Beweismaterials, dauern an. Die Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

An der Durchsuchungsaktion waren insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte der Kripo Erding, der Zentralen Einsatzdienste Erding und der örtlichen Polizeiinspektionen beteiligt.

Im Kampf gegen die Kinderpornografie erfolgte 2021 eine Rechtsänderung, mit der Folge, dass bereits der bloße Besitz von Kinderpornografie, beispielsweise kinderpornografische Fotos auf dem Handy, ein Verbrechen darstellt und mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr geahndet wird.

