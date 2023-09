„Erfolgsgeschichte, die Geld in die Kasse spült“: Stadt will Zahl der Wohnmobil-Plätze verdoppeln

Von: Wolfgang Schörner

Seit einem Jahr gibt es den Wohnmobil-Stellplatz auf der Berghalde in Penzberg. © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg will die Zahl der Wohnmobil-Stellplätze auf der Berghalde verdoppeln. Statt zwölf soll es für Wohnmobil-Urlauber künftig 24 Parkplätze geben. Die Stadt nahm über die Parkgebühren heuer allein von Januar bis Juli rund 19 000 Euro ein. Seitens des Rathauses heißt es, der Stellplatz sei „eine Erfolgsgeschichte“.

Penzberg – Seit August 2022 gibt es in Penzberg den Stellplatz für Wohnmobil-Urlauber am Rande es Volksfestplatzes auf der Berghalde. Zwölf Stellflächen wurden eingerichtet, was laut Stadt damals 44.000 Euro kostete. Maximal 48 Stunden dürfen die Urlauber dort parken. Nun soll die Stellplatzzahl auf 24 verdoppelt werden. Das hat eine Bauausschuss-Mehrheit diese Woche gegen die Stimme von Martin Janner (PM) beschlossen. Die neuen Stellplätze sollen ein paar Meter entfernt im rechten Winkel entlang der Baumreihe hinter der Pkw-Parkfläche entstehen. Die Fläche ist bereits asphaltiert.

„Eine Erfolgsgeschichte“: Stadt Penzberg legt Zahlen vor

Der Wohnmobil-Platz sei eine „echte Erfolgsgeschichte“, sagte Thomas Kapfer, Abteilungsleiter für Kommunikation, Kultur und Wirtschaft, in der Bauausschusssitzung. Obwohl man erst in der Entwicklungsphase sei, habe man heuer von Januar bis Juli 19.000 Euro über die Parkgebühren eingenommen. Er geht davon aus, dass allein mit zwölf Plätzen Einnahmen von rund 25.000 Euro im Halbjahr und 50.000 Euro im Gesamtjahr möglich sind. Überraschend sei, dass der Platz auch bei denkbar schlechtem Wetter genutzt werde, sagte er. Es sei „wirklich ein Projekt, das Geld in die Stadtkasse spült“.

208.000 Euro fließen in Handel und Gewerbe

Das Rathaus stellte dazu noch eine weitere Rechnung vor. Demnach wurden auf dem Stellplatz von Januar bis Juli rund 2600 Wohnmobile geparkt. Gehe man davon aus, dass ein Wohnmobil im Durchschnitt von je zwei Personen besetzt ist, waren es rund 5200 Nutzern, hieß es weiter. Da statistisch jeder Nutzer circa 40 Euro am Tag im Ort lasse, wären das etwa 208.000 Euro, die bei Penzbergs Handel und Gewerbe blieben, so das Rathaus.

Ausschuss beschließt: Zwölf weitere Stellplätze auf Berghalde

Vor diesem Hintergrund, erklärte Kapfer, sei die Idee entstanden, weitere zwölf Stellplätze für Wohnmobile anzubieten. Nötig sind dafür ihm zufolge Elektroarbeiten und eine Sicherung an der Hangkante, die optisch einen hochwertigen Eindruck machen soll. Gerechnet wird mit Kosten in Höhe von circa 45.000 Euro. Die Arbeiten erfolgen laut Stadt zum Teil durch den Bauhof. Stromsäulen und Zubehör, hieß es, seien bereits geliefert. Finanziert werden könnte dies über eine bei der Stadt eingegangene Spende für die Berghalden-Gestaltung beziehungsweise über die Parkgebühren, sagte Kapfer. Angesichts der Einnahmen würde sich die Investition aber auch in kurzer Zeit wieder amortisieren.

Kapfer berichtete auch davon, dass die Bewertungen und Kommentare der Wohnmobil-Urlauber sehr gut seien. Gesprochen werde von einer sehr schönen Lage sowie einer guten Ver- und Entsorgung. Positiv bewertet werde ebenso, dass die Stadt zu Fuß erreichbar ist.

Zu teuer: Pavillon auf Berghalde wird doch nicht zum WC Der Pavillon, der neben dem Wohnmobil-Stellplatz auf der Berghalde steht, wird nun doch nicht zum WC-Gebäude umgebaut. Der Bauausschuss lehnte dies einstimmig ab, da es rund 100 000 Euro kosten würde – beziehungsweise nach Abzug einer dafür reservierten Berghalden-Spende immer noch fast 80 000 Euro. Günstiger wäre, hieß es, das bestehende Toilettenhaus zu erneuern oder, wie Ferdinand Disl (FLP) sagte, einen WC-Container aufzustellen. Was mit dem Pavillon, den die Stadt von der Sparkasse erhalten hat, geschieht, ist offen. Maria Probst (CSU) schlug vor, ihn als Raum für die Stockschützen und TSV-Beachvolleyballer zu nutzen. Laut Stadtbauamt muss man bei WC-Häusern durchaus mit solchen Kosten rechnen: Das Stadtplatz-WC, im Volksmund „Apollo 13“, kostete demnach vor zehn Jahren 120.000 Euro.

