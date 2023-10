Sportverein protestiert gegen Flüchtlingsunterkunft – „Wir wollen unsere Halle zurück“

Von: Dominik Stallein

Die Mehrzweckhalle im Stadtteil Farchet ist seit 21. März vergangenen Jahres eine Flüchtlingsunterkunft. © Archiv

Der BCF Wolfratshausen plant eine Demo. 100 Flüchtlinge sind in der Mehrzweckhalle untergebracht – für den Vorsitzenden eine zu lange Zeit.

Wolfratshausen – Die Mehrzweckhalle in Farchet wurde im März des vergangenen Jahres zu einer Flüchtlingsunterkunft mit etwa 100 Plätzen. Seit einigen Monaten regt sich dagegen Protest: Dem BCF Wolfratshausen fehlt seine wichtigste Sportstätte. Sieben der neun Abteilungen des Vereins sind auf Hallenflächen angewiesen. „Ich weiß nicht, wie man einen Verein unter diesen Voraussetzungen weiterführen soll“, kritisiert Dr. Manfred Fleischer. Der BCF-Vorsitzende will nun zusammen mit einigen Mitstreitern eine Demonstration organisieren.

„Waren sehr geduldig“: BCF-Protestzug durch Wolfratshausen wegen Turnhalle voller Geflüchteten

Im Isar-Loisach-Stadion – der zweitwichtigsten Sportstätte des Vereins – möchte der BCF-Chef am Freitag, 20. Oktober, ein Zeichen setzen. „Unsere Kinder brauchen ihre Sporthalle zurück“ steht auf einem Banner geschrieben, der am Eingang zum Stadion an der Kräuterstraße hängt und für die Veranstaltung wirbt. Geplant sind eine Kundgebung im Stadion und ein Protestzug durch den Ortsteil. „Wir verlieren nicht nur Mitglieder durch die Situation – wir gewinnen natürlich auch keine neuen dazu“, meint Fleischer. Schließlich würden die Menschen in einen Sportverein eintreten, um Sport zu machen – nicht, um darauf zu warten, dass die Flächen wieder nutzbar werden.

BCF-Vorsitzender Dr. Manfred Fleischer © Archiv

Seine prekäre Situation hatte der Verein bereits in einem offenen Brief an Landrat Josef Niedermaier und die Stadt Wolfratshausen geschildert – das war im Mai. „Unser Eindruck ist, dass den Verantwortlichen des Landkreises und der Stadt Wolfratshausen das Schicksal und der Fortbestand des zweitgrößten Sportvereins in Wolfratshausen schlichtweg egal sind“, schrieben die BCF-Abteilungsleiter damals. Seither habe sich die Situation für den Verein nicht verbessert.

BCF-Vorsitzender Fleischer: „Brauchen unsere Halle wieder“

Dabei sei einiges passiert. Unter anderem das heftige Hagelgewitter im Süden des Landkreises, das dazu führte, dass dem Landkreis bis Ende des Jahres keine weiteren Flüchtlinge zugewiesen werden. „Wenn keine neuen Flüchtlinge kommen, müssten ja auch Plätze frei werden“, argumentiert Fleischer. Er sieht den Zeitpunkt als optimal an, die Turnhalle zu räumen. „Wenn nicht jetzt, wann soll es denn dann passieren?“ Fleischer ergänzt, dass er mit den Verantwortlichen „am Rande von verschiedenen Terminen“ gesprochen habe. Gebracht habe es nichts. „Unser Fazit ist: Wir brauchen unsere Halle wieder und wir waren sehr geduldig.“ Das wolle der BCF mit der Demo in Erinnerung rufen.

Das tut Klaus Heilinglechner regelmäßig. Das sagte der BVW-Bürgermeister in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend – auf Nachfrage seines Fraktionskollegen Josef Praller wurde der Rathauschef sehr deutlich. „Haben Sie einen konkreten Vorschlag, den wir vorbringen können?“ Es reiche nicht, bloß zu beklagen, dass die Turnhalle belegt ist, wenn zeitgleich viele Flüchtlinge eine Unterkunft brauchen. „Mir wäre nichts lieber, als morgen wieder die Vereine in die Halle zu lassen. Ich nehme diese Sache sehr, sehr, sehr ernst“, sagte Heilinglechner. „Aber ich kann die Menschen nicht mit nach Hause nehmen, und der Landrat kann das auch nicht.“ Die Stadt habe dem Landratsamt Grundstücke für potenzielle Unterkünfte angeboten, das Verfahren läuft – „leider dauert das“.

Die Turnhalle in Farchet ist seit März vergangenen Jahres belegt. Im Landkreis dient außerdem die Schulsporthalle an der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried als Notunterkunft.

