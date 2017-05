Vergewaltigung in Hallbergmoos: So irrte das Opfer durch die Nacht

26-Jährige schleppte sich zum Flughafen

+ © googlemaps/dh Fast fünf Kilometer legte das Vergewaltigungsopfer in der eiskalten Nacht zurück. © googlemaps/dh

Ihre verzweifelten Hilfeschreie waren schon von Weitem zu hören. Ein Jogger fand eine 26 Jahre alte Spanierin am frühen Samstagmorgen am Rande eines Schotterwegs, der am Zaun des Münchner Flughafens entlangführt.