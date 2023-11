Vermisster 23-Jähriger: Noch immer keine Spur - Zeugen dringend gesucht

Von: Josef Hornsteiner

Seit dem 26. Oktober sucht die Polizei nach Muhammed Yilmaz. Seine Spur verliert sich im Zugspitz-Gebiet. © PETER KORNATZ

Was ist mit Muhammed Yilmaz geschehen? Dieser Frage geht ab sofort die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen nach. Der 23-jährige Mann aus Nordheim (Baden-Württemberg) wird seit dem 26. Oktober vermisst. Seine Spur verliert sich am Zugspitzplatt in Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen – Er war noch nie zuvor in Garmisch-Partenkirchen, hatte keinen Bezug zur Gegend. Und trotzdem machte sich Muhammed Yilmaz am Donnerstag, 26. Oktober, mit seinem Auto auf zum Parkplatz der Zugspitz Seilbahn, fuhr von dort auf den Gipfel und hinab aufs Zugspitzblatt. Seither fehlt jede Spur von dem 23-Jährigen. Polizisten suchen zurzeit intensiv mit Hubschraubern nach dem Mann.



Die Vermisstenmeldung ging am 3. November bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ein. Mitarbeiter der Bayerischen Zugspitzbahn bemerkten den weißen Kleinwagen, der seit dem 26. Oktober verwaist auf ihrem Parkplatz steht. Mit seinen Eltern habe er seit Tagen keinen Kontakt mehr gehabt, teilt Andreas Breitrück, Sprecher der Polizeiinspektion in Garmisch-Partenkirchen, mit.



Wird seit dem 26. Oktober vermisst: Muhammed Yilmaz. © Polizei

Spürhund hat Fährte aufgenommen: Sie führt zur Talstation der Zugspitz-Seilbahn

Ein speziell geschulter Spürhund hat die Fährte am Fahrzeug des Mannes aus Nordheim (Baden-Württemberg) aufgenommen. Die Spur führt in den Eingangsbereich der Seilbahn. Von dort aus dürfte er mit einer der Kabinen auf den Gipfel gefahren sein. Videos von Überwachungskameras gibt es davon keine, sagt Breitrück. Es gibt nur Webcam-Aufnahmen – alle 20 Minuten ein Bild. „Da wir leider immer noch nicht wissen, was der Mann an dem Tag getragen hat, können wir ihn auf den Aufnahmen nicht ausmachen“, sagt Breitrück. Denn Gesichter sind auf der Webcam nicht zu erkennen.



Allerdings ergab die Auswertung der Handydaten Aufschluss über den Weg des Vermissten. Yilmaz fuhr demnach vom Gipfel weiter aufs Zugspitzplatt. Dann bricht der Empfang ab. „Wir haben am Montag (6. November 2023) alles rund um das Sonnalpin mit dem Hubschrauber abgesucht“, sagt der Beamte. Wetterbedingt konnte dieser erst seit dem 6. November fliegen. Doch die Chance, Yilmaz noch lebend zu finden, ist verschwindend gering, „betrachtet man das Wetter zwischen dem 26. Oktober und 3. November. Da war alles weiß, da oben.“

Polizei geht davon aus, dass er suizidgefährdet ist

In Absprache mit der Bergwacht hat man von einer Suche zu Fuß bislang abgesehen. „Laut den Bergrettern gibt es bislang keine Anhaltspunkte, wo genau der Aufenthaltsort sein könnte.“ Da die öffentlichen Suche bislang noch keinerlei neue Ergebnisse gebracht hat, ist der Vermisstenfall seit Montag, 6. November, nun der Garmisch-Partenkirchner Kriminalpolizei anvertraut worden. joho

ZEUGENAUFRUF Wer hat Muhammed Yilmaz gesehen? Er parkte seinen weißen Kleinwagen am Donnerstag, 26. Oktober, auf dem Parkplatz der Zugspitz-Seilbahn und fuhr womöglich auf den Gipfel der Zugspitze und von dort aufs Zugspitzplatt. Dann verliert sich seine Spur. Hinweise an die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter Telefon 0 88 21/91 70 oder an jede andere Polizeistation.

