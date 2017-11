Versuchte Tötung vor Brucker Disco: Polizei steht vor vielen Rätseln

Israeli raste in Menschengruppe

+ © Peter Weber Die Discothek „Buck Rogers“ in Fürstenfeldbruck: Hier kam es zu dem dramatischen Vorfall. © Peter Weber

Ein Israeli (23) ist am Sonntag vor einem Club in Fürstenfeldbruck in eine Menschengruppe gerast. Der Tourist sitzt noch in Untersuchungshaft - und gibt der Polizei Rätsel auf.