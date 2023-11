Versuchter Totschlag in Geretsried: Nächtlicher Streit eskaliert – Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Von: Dominik Stallein

Die Polizei hat einen 34-Jährigen festgenommen. Er war in der Nacht auf Sonntag vor einem Lokal in einen Streit verwickelt. Dann flüchtete er.

Geretsried - Er soll sein Opfer nicht nur niedergeschlagen haben. Danach, so vermeldet es das Polizeipräsidium Oberbayern Süd sprang der 34-Jährige mit den Füßen auf den Kopf. Deshalb ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen versuchten Totschlags. Das Opfer (40) wurde schwer, aber zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.

Versuchte Tötung in Geretsried: Nächtlicher Streit eskaliert - Polizei nimmt 34-Jährigen fest

„Vor einem Lokal in der Lausitzer Straße in Geretsried kam es am Sonntagmorgen gegen 02.35 Uhr zu einer Auseinandersetzung zweier Männer“, schreibt die Polizei. Ein 34 Jahre alter Mann soll dabei einen 40-jährigen Kroaten zunächst mit den Fäusten niedergeschlagen haben. Danach sprang er mit den Füßen auf den Kopf des Opfers. Der Verdächtige flüchtete zunächst. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert werden musste. Er erlitt mehrere Frakturen. „Lebensgefahr besteht zum Glück nicht“, schreibt die Polizei.

Der 34-Jährige wurde nach der Festnahme in Untersuchungshaft gesteckt. © dpa

Erst geflüchtet, dann festgenommen: 34-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Beamte der Geretsrieder Polizei und der Kripo in Weilheim ermittelten, um den Tatverdächtigen zu identifizieren und zu ergreifen. Gegen 04.30 Uhr morgens konnten Polizeibeamte der Verkehrspolizei den Flüchtigen ausfindig machen. Er hielt sich bei Bekannten in Geretsried auf. Dort ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Kein Wohnsitz in Deutschland: Verdächtiger in U-Haft

Der in Deutschland wohnsitzlose Mann wurde der Kripo übergeben. Zuvor wurde ihm Blut entnommen, um herauszufinden, ob er alkoholisiert oder unter dem Einfluss anderer Rauschmittel stand. Am Montag wurde er „auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II unter dem Tatvorwurf des versuchten Totschlags von den zuständigen Ermittlern des Fachkommissariats 1 der Kripo Weilheim dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt“. Der Richter erließ einen Haftbefehl. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er jetzt in Untersuchungshaft sitzt.

