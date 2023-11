Versuchtes Tötungsdelikt: Mann sticht im Streit auf Kontrahenten ein – und verletzt ihn schwer

Von: Leyla Yildiz

Mit einer Stichwaffe ist ein Mann von einem anderen Mann verletzt worden. (Symbolbild) © Malte Christians/dpa/Symbolbild

Ein Streit auf einem Campingparkplatz in Sulzemoos eskaliert. Ein 38-Jähriger verletzt einen Mann schwer mit einer Stichwaffe.

Sulzemoos - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 23. November, wurde die Polizei zu einem Streit auf einem Campingparkplatz an der Ohmstraße in Sulzemoos gerufen. Ein 38-Jähriger steht im Verdacht, einen anderen Mann mit einer Stichwaffe schwer verletzt zu haben. Der Vorfall wird als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt.

Laut Zeugenaussagen, die gegen 04.55 Uhr bei der Einsatzleitstelle eingingen, war das spätere Opfer kurz zuvor mit dem Tatverdächtigen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Der 56-jährige Mann erlitt schwere Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen.

Zwei Männer geraten aneinander: Im Streit sticht der einen auf den anderen ein

Mehrere Personen, die durch den Lärm auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, konnten den Tatverdächtigen überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der mutmaßliche Täter trug ebenfalls leichte Verletzungen davon, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Das schwer verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen leistete der 38-Jährige heftigen Widerstand und zeigte sich unkooperativ. Nach einer psychiatrischen Untersuchung erließ das Amtsgericht München auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den Mann.

Nach heftigem Streit in Sulzemoos: Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sich zur Tatzeit auf dem Campingparkplatz aufgehalten haben und Angaben zum Geschehen machen können, sich zu melden.

