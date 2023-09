Viele Geflüchtete, viele Herausforderungen: Asylhelferkreis tauscht sich aus

Von: Elena Royer

Teilen

Ein kleiner Kreis kam im „Saftladen“ zusammen. Die Treffen müssen nach dem Sommer erst wieder anlaufen, sagt Hannah Schreyer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Viele Geflüchtete stranden im Landkreis. Hilfe erhalten sie in Geretsried zum Beispiel vom Asylhelferkreis. Der kam kürzlich für einen Austausch zusammen. Es ging um Schwimmkurse, Fahrräder und Sprachkurse.

Geretsried – Der Zustrom an Geflüchteten nimmt nicht ab. Ganz im Gegenteil. Alle zwei Wochen bringt ein Bus 50 Menschen aus der ganzen Welt in den Landkreis. Und nach wie vor brauchen die Neuankömmlinge Unterstützung. Die erhalten sie unter anderem von Ehrenamtlichen im Asylhelferkreis. Kürzlich kamen in Geretsried wieder Freiwillige zu einem Austausch zusammen.

Asylhelferkreis Geretsried hält Austauschtreffen ab

„Dass es Menschen gibt wie Euch, die mithelfen, das macht eine Gesellschaft erst aus.“ Mit diesen Worten begrüßt der Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA), Rudi Mühlhans, die elf Frauen, die sich in einem Stuhlkreis zusammengesetzt haben. Reihum erzählen sie von ihrem Engagement. Anna Dörfler unterstützt zum Beispiel Ukrainer, macht Ausflüge mit ihnen, kürzlich erst ging es an den Eibsee. Petra Lug unterrichtet Deutsch als Zweitsprache an den beiden Geretsrieder Grundschulen und kommt so mit Familien aus vielen Nationen in Kontakt. Sybille Boolakee ist schon mindestens zehn Jahre im Asylhelferkreis engagiert. „Ich habe ein bisschen ausgesetzt, irgendwann ist man einfach in einem Erschöpfungszustand“, sagt sie.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Auch ehemalige Geflüchtete engagieren sich im Helferkreis

Kader Gürkan Sahin kommt aus der Türkei. „Ich war auch mal Asylbewerberin und habe diese Zeit als sehr schwer in Erinnerung“, erzählt sie. Heute bietet sie mit Emna Othmen, die aus Tunesien kommt, Sprachkurse für Deutsch an. Der TVJA finanziert de Lehrbücher dafür. Außerdem helfen die beiden Frauen dienstags im „Saftladen“ Geflüchteten beim Ausfüllen von Formularen. Ebenfalls zum Treffen gekommen ist Alexandra Brücher-Huberova, Ehrenamtskoordinatorin bei der Caritas.

Hannah Schreyer, die beim TVJA die Koordinationsstelle „Integration Aktiv“ (IAG) betreut, lobt den vielfältigen Einsatz der Frauen und betonte: „Wenn sich jemand engagieren möchte, aber nicht jede Woche Zeit hat, finden wir auch einzelne Aktivitäten. Der TVJA hat eine Liste, in die man sich eintragen kann. Und wer Ideen hat, darf sich gerne an uns wenden.“ Wenn jemand zum Beispiel gerne vorliest, könne man einen zweisprachigen Lese-Nachmittag in der Bücherei anbieten. Und wer Räumlichkeiten benötigt, könne sich an den Quartierstreff wenden. „Für ehrenamtliche Zwecke ist das umsonst“, erklärt Schreyer.

Ukrainerin sucht Arbeit in Geretsried - Sie ist taub und stumm

Danach berichtet Anna Dörfler von einem ukrainischen Ehepaar, mit dem sie in Kontakt steht. Beide sind taub und stumm. Der Mann arbeitet in einem Hotel in München. Die Frau fährt jeden Tag mit dem Bus in ein Hotel nach Bad Tölz, um dort Geld zu verdienen. „Beide wollen unbedingt arbeiten, um unabhängig zu sein“, betont Dörfler. „Das Problem ist, dass die Frau gerne in Geretsried arbeiten würde. Sie findet aber nichts.“ Wichtig wäre, dass sie vormittags arbeitet, um nachmittags für ihr Kind da sein zu können.

Die Frauen werfen einige Vorschläge in den Raum, und Brücher-Huberova schlägt die Inklusionsberatungsstelle der Diakonie vor. „Eventuell haben die eine Arbeitsvermittlung.“ Ein „toller Austausch“, freut sich Dörfler über die vielen Ideen, die sie sich gleich notiert.

Schwimmkurse werden dringend benötigt

Auch Schwimmkurse bleiben ein Thema. Die Helfer sehen einen großen Bedarf. Die Caritas könnte Kurse bezuschussen, schlägt Brücher-Huberova vor, aber an Lehrern fehlt es. „Eventuell könnten Ukrainer die Kurse leiten“, meint Dörfler. Weil dafür aber wahrscheinlich eine Berechtigung notwendig ist, nehmen sich die Frauen vor, sich über die Voraussetzungen für Schwimmlehrer zu informieren.

Viele Mütter von Kita-Kindern würden außerdem gerne einen Deutschkurs besuchen, weiß Schreyer. „Aber es fehlt an Deutschlehrern.“ Außerdem sei nie ein Kurs zustande gekommen, weil eine Kinderbetreuung fehlt. „Vielleicht fällt hier jemandem etwas ein“, sagt sie.

Derzeit reichen die Fahrräder in der Radlwerkstatt nicht aus

Als nächstes beschäftigt die ehrenamtlichen Helfer das Thema Fahrräder. Denn zur Zeit gebe es nicht genügend Räder für die vielen, die gerne eines hätten. „Jedem einzelnen müssen wir mühevoll mit Übersetzungs-Apps erklären, dass wir nicht genügend Räder haben“, sagte Dawood Boolakee, der kurz aus der Radlwerkstatt im „Saftladen“ vorbeischaut. Schreyer verspricht, ein Plakat in vielen Sprachen zu erstellen, das vor der Werkstatt aufgehängt wird und den Geflüchteten die aktuelle Situation erklärt. Außerdem erkundigt sich Sybille Boolakee nach einer Fahrradprüfung für Geflüchtete. „Wir haben so etwas mal über die Polizei versucht“, berichtet Schreyer. „Aber das ist dann im Sande verlaufen.“

Zum Schluss gibt es noch einen wichtigen Rat von Brücher-Huberova: „Wenn man sich im Ehrenamt engagiert, darf man dabei nicht vergessen zu schauen, wie es einem selbst geht.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.