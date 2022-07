Fiasko auf Volksfest: Wirt schenkt 60.000 Liter weniger Bier aus - weil es keiner mehr will

Von: Birgit Lang

Schwoab ma’s obe: Zum Abschied der Festwirte stießen (v. l.) Renate Bauer (Pressesprecherin der Gemeinde), Chef-Bedienung Rosi Grübel, Bürgermeister Stefan Haberl, Josef Niedermeier (Hendl Ernst), die Festwirte Franz, Manuela und Helmut Jell, Volksfestreferent Thomas Unterreitmeier und Martin Bauer als Vertreter der Feuerwehren an. © Lang

Es war Jubiläums-Volksfest und sollte Abschiedsgala der langjährigen Festwirte werden. Doch das merkwürdig schmeckende Festbier auf dem 60. Taufkirchener Volksfest überschattet nun alles.

Taufkirchen – Es hatte alles so vielversprechend begonnen. Die ersten acht Tage des 60. Jubiläumsvolksfest liefen bestens, die Familie Jell freute sich, trotz immer wiederkehrender Melancholie, dass ihr 25. und zugleich letztes Jahr als Festwirte richtig rund lief. Doch am Freitag und Samstag wurde Bier ausgeschenkt, das nicht die gewohnte Qualität hatte. Besucher berichten, dass es „irgendwie nach Radler“ geschmeckt habe. Die Zelte leerten sich schneller als sonst, durch den Zapfhahn floss entsprechend wenig Bier. Der bittere Nachgeschmack bleibt.

Bier-Fiasko auf Volksfest im Landkreis München: Zelte leerten sich schneller als sonst

Während er anfangs noch begeistert war, dass alles so gut lief – teils besser als erwartet –, überwog am Sonntag die Enttäuschung der letzten Tage, berichtet Festwirt Helmut Jell. Durch das anders schmeckende Bier wurde ihm nicht nur der Umsatz, sondern auch sein Jubiläumsvolksfest verhagelt. Mehr wollte er nicht mehr darüber reden. Dazu gebe es aber einen Podcast von den Jells.

„A weng traurig is scho“, gab auch Schankkellner Peter Hauer zu, einer seiner treuen Mitarbeiter. „Wir haben alles miteinander aufgebaut, überlegt, wie wir es anders und besser machen können.“ Durch das Bierproblem seien am letzten Freitag und Samstag täglich rund 30 Hektoliter weniger ausgeschenkt worden, bedauerte er. Insgesamt seien es im Volksfest 2022 knapp 400 Hektoliter gewesen, schätzte er. Auch zu essen gab es am Sonntag noch genügend.

Bis Freitag sei der Absatz sehr gut gewesen, bestätigte auch Braumeister Tom Drechsel. „Wenn ich nicht den Hund reingehaun hätte, könnten wir zufrieden sein.“ Gestiegen sei auch der Gästezuspruch für Wasser, Spezi und Apfelschorle.

Taufkirchen: Volkfest-Bier schmeckt komisch - 60 000 Liter weniger Bier ausgeschenkt

Ansonsten war es „Bombe“ für Helmut Jell. „Extrem friedlich und viele Leute, die uns einen unglaublichen Abschied bereitet haben.“ Drei Mal habe er am letzten Festsonntag geweint, gab er zu. Zu seinen Mitarbeitern habe er gesagt: „Ihr seid nicht nur Familie für mich, sondern Teil meines Lebens geworden.“ Ziemlich down war sein Großcousin Franz Jell, der es ebenso traurig fand aufzuhören, „aber wir haben es so entschieden“.

Wer glaubte, dass für Bürgermeister Stefan Haberl das erste Ozapfa nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das Aufregendste war, der irrt. Am allermeisten habe ihn beeindruckt, als er sah, wie am ersten Samstag so viele Menschen aus ihren Häusern kamen, um in Richtung Attinger Weg/Busbahnhof zu marschieren, wo die Aufstellung für den Festauszug gewesen sei.

„Ganz Taufkirchen hält zusammen, und wir ziehen zum Volksfest“, das sei für ihn ein erhebendes Gefühl gewesen. Seine Amtstage seien voller Termine gewesen, und er sei dennoch bis zu vier Mal am Tag zum Volksfestplatz gefahren. „Ich bin jetzt schon froh, wenn der Ausnahmezustand vorbei ist.“

„Entspannt war es die meiste Zeit“, sagt Björn Hoffmann, Chef der Security-Leute, „nur ein paar Beleidigungssachen, Rempeleien und Bagatellen“. Jeden Tag habe er bis zu 17 Mitarbeiter im Einsatz gehabt. Die Polizei sei mit zwei bis sechs Polizisten am Tag Streife gegangen, zusätzlich seien noch Zivile unterwegs gewesen. Auch ein Drogentest bei einem Mofafahrer, der ohne Helm gefahren sei, wurde gemacht.

Trotz Bier-Fiasko auf Volksfest: „Entspannt war es die meiste Zeit“

Beim Parkplatz-Wachdienst durch die fünf Ortsfeuerwehren sei alles problemlos gelaufen, bestätigte stellvertretend Martin Bauer von der Feuerwehr Wambach.

Bestens gelaunt zeigten sich Steffi und Christian Heigl, die erstmals mit ihrer Drehbar am Taufkirchener Volksfest standen. „Wir würden gerne wieder kommen“, sagte er und fügte an, dass dies von den Verhandlungen mit der Gemeinde abhänge. „Wir sind sehr zufrieden. Es ist ein schönes Fest und ein gutes Miteinander.“ Heigl hatte 35 Mitarbeiter, davon 20 an Wochenenden und zehn wochentags im Einsatz.

Etwas anders hatte es sich Alexander Tremmel von Sophies Alm vorgestellt. Er habe einen großen Aufwand mit der Empore und der Küche betrieben und hätte sich mehr Bier- und Essensverkauf gewünscht. Die Wochenenden seien gut gelaufen. Es sei viel Wein getrunken worden. „Ein super Publikum und alles sehr friedlich, auch in der Bar.“ Ob er nächstes Jahr wieder mit von der Partie sei, wisse er noch nicht. Er sei ziemlich eingedeckt mit Arbeit, neben Festen wie der Landshuter Hochzeit müsse er sich um eine neue Filiale kümmern.

