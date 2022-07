„Saustall“ und „Debakel“: Vollsperrung vor Schliersee erzürnt Anlieger - Verkehrschaos vorprogrammiert

Von: Daniel Krehl, Sebastian Grauvogl

Bald geht hier nichts mehr: Die aktuell noch einseitig befahrbare B307 in Hausham wird vom 1. bis 19. August voll gesperrt. © TP

Das dicke Ende der Baustelle auf der B307 steht noch bevor: die knapp dreiwöchige Vollsperrung ab 1. August. Und die bringt auch die Schlierseer Geschäftsleute auf die Barrikaden.

Schliersee/Hausham – Klaus Pusl ist mächtig angefressen. Von 1. August an ist die Bundesstraße in Hausham knapp drei Wochen lang gesperrt. Für den Autohändler in Neuhaus bringt dies enorme Probleme. Mehrfach täglich muss einer seiner Mitarbeiter Fahrzeuge zur Lackiererei nach Hausham bringen. Der Umweg über das Leitzachtal ist zeit- und damit kostenaufwendig. Auch bietet er einen Hol- und Bringservice an, damit seine Kunden nicht zu anderen, in dieser Zeit besser erreichbaren Autohäusern abwandern. Was ihn ärgert: Die Sperrung hat sich bisher kaum herumgesprochen und an wen er sich mit seinen Sorgen auch wendet, die Reaktion ist: ein Schulterzucken. „Ein Saustall“, findet Pusl.

Der Autohändler ist mit seinem Grant nicht allein. Die allgemeine Stimmung bei den Geschäftsleuten kann der Vorsitzende des Bunds der Selbstständigen (BDS) Schliersee, Achim Stauder, nur mit einem Wort zusammenfassen, mit dem er eigentlich nicht in der Zeitung zitiert werden möchte: „besch...“ Auch wenn der wirtschaftliche Schaden schwer messbar sei, würden sich einige Geschäftsleute fragen, ob sie nicht einfach zusperren sollen. Nach den von einseitigen Straßensperrungen mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen geprägten Monaten sei Schliersee nun ausgerechnet zu Ferienbeginn für drei Wochen fast von der Außenwelt abgeschnitten. Denn auch die über Fischbachau ausweichenden Autofahrer würden wegen der Brückenbaustelle an der Spitzingstraße mit Ampeln auf der Staatsstraße ausgebremst. „Ein totales Debakel“, schimpft Stauder.

Vollsperrung auf B307: Umweg übers Leitzachtal auch für Pendler „gigantisch“

Wie BDS-Vorstandsmitglied Eva Maria Skofitsch ergänzt, leiden nicht nur die Geschäfte, sondern auch viele andere Teile der Bevölkerung. Handwerker würden wegen der langen Anfahrt einen Bogen um Schliersee machen, Berufspendler ihren Feierabend auf der Straße verbringen. „Mein Sohn fährt jeden Tag von Schliersee aus in die Arbeit an den Tegernsee“, berichtet Skofitsch. Der Umweg übers Leitzachtal sei gigantisch.

Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind kennt die Sorgen der Unternehmer. Und er kann sie gut verstehen. Er selbst habe früher sein Geld als Selbstständiger verdient. Daher wisse er, dass solche Einschränkungen mehr als nur ärgerlich sind. „Sie kosten Geld.“ Dennoch sieht Zangenfeind einige der Vorwürfe als nicht gerechtfertigt. Bereits Mitte März habe das Staatliche Bauamt auf die Vollsperrung im Herbst hingewiesen. Die Gemeinde Hausham habe dies auch umgehend auf ihrer Internetseite kommuniziert. Und obwohl man bei Baustellen auf der Bundesstraße keinerlei Entscheidungsbefugnis habe, sei man im engen Austausch mit der Marktgemeinde und dem Staatlichen Bauamt Rosenheim sämtliche Optionen durchgegangen. Leider sei man aber zu keiner Lösung gefunden.

Eine Umleitung des Verkehrs mittels Einbahnregelung über die Schlierachstraße und Althausham scheide aus, weil diese Strecken nicht für eine Verkehrsbelastung von 20 000 Autos pro Tag ausgelegt seien, erklärt Zangenfeind. „Weder rechtlich, noch praktisch.“ Den Anwohnern noch weniger zumutbar sei eine Nachtbaustelle. „Dann schläft in Hausham und Schliersee niemand mehr.“ Aus technischen Gründen ausscheiden würde indes eine geteilte Asphaltierung mit dann nur halbseitiger Sperrung. Die dabei entstehende Naht zwischen den beiden Fahrbahnseiten sei anfällig für Frostschäden, erklärt Zangenfeind. Umso mehr hofft er auf gutes Wetter, so dass die Arbeiten eventuell schneller abgeschlossen werden als derzeit geplant. „Jeder Tag zählt.“

Staatliches Bauamt verteidigt Dauer und Zeitpunkt der Asphaltierung

Auch das Staatliche Bauamt verteidigt die Dauer der Asphaltierung. Nacheinander würden Trag-, Binder- und Deckschicht aufgetragen und mit Haftkleber verbunden, erklärt Pressesprecherin Ursula Lampe. Jede Schicht müsse 24 Stunden lang auskühlen. Zudem sei die Pflasterung der Querungsinseln aufwendig. Generell sei es in Regionen mit starker Verkehrsbelastung schwierig, einen günstigen Zeitpunkt für den Straßenbau zu finden, betont Lampe. In den Ferien würden die Urlauber leiden, sonst die Schüler oder Tagesausflügler.

Antworten, die die Sorgen des BDS nicht mindern können. Stauder übt sich deshalb schon im Galgenhumor. „Wir haben schon überlegt, ob wir unsere Mitglieder fragen, ob sie nicht auf der Baustelle mit anpacken können.“

