Von Felix Neureuther bis Reinhold Messner: Viel Promiglanz bei Festival in Bad Tölz

Von: Andreas Steppan

Zu Gast in Bad Tölz: Fotograf Bernd Ritschel (li.) und Ex-Skirennläufer Felix Neureuther. © Veranstalter

Das Wunderfalke-Festival im Tölzer Kurhaus lockt mit neun Live-Vorträgen über abenteuerliche Reisen. Die Liste der Referenten kann sich sehen lassen.

Bad Tölz – Mit prominenten Namen wartet das Wunderfalke-Festival auf, das zwischen 2. November und 2. Dezember im Tölzer Kurhaus stattfindet. Abenteurer, Sportler und Fotografen lassen das Publikum in Live-Vorträgen mit Fotos, Filmsequenzen und musikalischer Untermalung an abenteuerlichen Reisen teilhaben.

Felix Neureuther tritt bei Wunderfalke-Festival auf

Felix Neureuther und Bernd Ritschel, „Unsere Alpen“: Über ihre Reise quer durch die Alpen berichten der ehemalige Skirennläufer aus Garmisch-Partenkirchen und der Berg- und Reisefotograf Bernd Ritschel aus Kochel am See in einem Multivisions-Vortrag am Donnerstag, 2. November, um 19.30 Uhr. Dabei stellen sie auch aktuelle Forschungsergebnisse vor.

Lotta Lubkoll, „Mit Esel Jonny über die Alpen“: Während einer persönlichen Krise erfüllte sich Lotta Lubkoll einen Traum, kaufte sich einen Esel und wanderte mit ihm über die Alpen bis ans Mittelmeer. Darüber schrieb sie einen Bestseller und lässt das Publikum in einem Vortrag am Samstag, 11. November, um 14 Uhr an ihren Erlebnissen teilhaben.

Benedikt Böhm, „Speedbergsteigen“: In Rekordzeit steigen Benedikt Böhm und sein Team auf die höchsten Berge der Welt, um sie dann wieder auf Skiern hinabzufahren. Im Kurhaus berichtet er am Samstag, 11. November, um 17 Uhr auch davon, wie sich seine Expeditionen mit Familie und Beruf vereinbaren lassen.

Speedbergsteiger Benedikt Böhm tritt beim Wunderfalke-Festival in Bad Tölz auf. © Veranstalter

Katholischer Pfarrer geht zu Fuß nach Jerusalem

Chrigel Maurer, „Der Überflieger“: Der Schweizer Chrigel Maurer ist einer der erfolgreichsten Gleitschirmpiloten der Welt. Sieben Jahre in Folge gewann er das Abenteuerrennen „Red Bull X-Alps – quer über die Alpen“. Viele Facetten von „Hike&Fly“, der Kombination aus Wandern und Fliegen, stellt er am Samstag, 11. November, um 20 Uhr im Kurhaus vor.

Johannes Schwarz, „Zu Fuß nach Jerusalem und zurück“: In 15 Monaten legte er 14 000 Kilometer zurück und durchquerte 26 Länder: Von seinem außergewöhnlichen Weg nach Jerusalem abseits konventioneller Pilgerrouten erzählt der katholische Priester Johannes Schwarz am Sonntag, 12. November, um 13 Uhr.

Pfarrer Johannes Schwarz hält einen Vortrag über seine Tour zu Fuß nach Jerusalem. © Veranstalter

Willi Weitzel, „Willi live“: Der Fernsehmoderator („Willi will’s wissen“) steht am Sonntag, 12. November, ab 16 Uhr zusammen mit Julian Janssen („Checker Julian“) auf der Bühne. In ihrer Multivisions-Show mit eindrucksvollen Bildern und Videos auf großer Leinwand geht es darum, wie beide einen Rekord aufstellen wollen und bis zum Umfallen laufen.

Reinhold Messner „so persönlich wie selten zuvor“

Reinhold Messner, „Berge versetzen“: Hier, so verspricht es der Veranstalter, sei der Extrembergsteiger und Abenteurer aus Südtirol, „so persönlich wie selten zuvor“ zu erleben. Zur Einstimmung lesen er und seine Frau Diane Messner zwei Passagen aus ihrem Buch „Sinnbilder“ vor. Am Ende seines Vortrags am Sonntag, 12. November, um 19.30 Uhr beantwortet er die Fragen des Publikums.

Seine Abenteuer schildert Reinhold Messner im Kurhaus Bad Tölz. © Veranstalter

Tobias Krell, „Tobi Live“: Fernsehmoderator Tobias Krell und seine Kika-Sendung „Checker Tobi“ sind speziell bei Kindern und Jugendlichen so populär, dass selbst ein Zusatztermin nicht ausreichte, um die hohe Nachfrage nach Karten zu befriedigen. Seine zwei Auftritte in Bad Tölz am Samstag, 2. Dezember, um 12 und 16 Uhr sind bereits ausverkauft.

Erik Peters, „Himalaya Calling“: Mit dem Motorrad auf dem Landweg 28 000 Kilometer bis in den Himalaya: Auf diese ungewisse Reise zweier freiheitsliebender Freunde nimmt der humorvolle Kölner Erik Peters das Publikum am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr mit. (ast)

Kartenvorverkauf über die Internetseite wunderfalke.de oder in der Tourist-Info, Telefon 08041/786715.

