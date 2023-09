Wie ein Schrebergarten nahe München dank Elternzeit zum Familienidyll wurde

Von: Anna Liebelt

Im Familienidyll: Max und Julia Rucker mit den Kindern Josef (1 Jahr 8 Monate) und Sophia (4 Monate). © Ursula Baumgart

Längst ist der Schrebergarten von Max und Julia Rucker zu einer Wohlfühloase geworden. Der Weg dahin war jedoch alles andere als einfach und kostete den beiden viel Schweiß, Energie und ihre Elternzeit.

Ismaning – Etwas hektisch huscht ein Eichhörnchen über einen grünen Drahtzaun, bleibt an einem Stempen stehen und lurt in den Garten von Familie Rucker. „Schau mal Seppi, ein Eichhörnchen“, ruft Julia Rucker und deutet ihrem eineinhalbjährigen Sohn mit dem Finger die Richtung. Doch ehe der Bub seinen Kopf dreht, ist das Tier schon voller Schreck ins Gebüsch gehüpft. „Das macht nichts, morgen kommt es ja wieder“, beruhigt die Mama den sichtlich traurigen Seppi.

Vom Christkind bekam der kleine Seppi das Klettergerüst samt Rutsche und Schaukel. © Ursula Baumgart

Auf Freude folgt schnell Schrecken: Doch mehr Arbeit als gedacht

Dass die Familie heute so entspannt in ihrer Parzelle in Ismaning sitzen kann, war bis vor knapp zwei Jahren noch Wunschdenken. Im Oktober 2021 haben Julia und Max Rucker den Garten am Rosenweg 69 übernommen – zwei Tage vor der Geburt von Seppi. „Das war perfekt. Wir waren echt froh, dass wir den Garten so schnell bekommen haben“, sagt Julia Rucker, deren Eltern auch eine Parzelle im Kleingartenverein am Seebach gepachtet haben. Doch wie viel Arbeit die frisch gebackenen Eltern in ihr neues Paradies stecken müssen, zeigte sich erst bei der Begehung: hüfthohes Gras, verrottete Beete, eine angefaulte Gartenlaube und jede Menge Unkraut. „Jeder hat uns nur bemitleidet und noch von dem Garten abgeraten“, erinnert sich Max Rucker. „Es war ein Loch, das niemand haben wollte“, ergänzt seine Frau Julia. Und dennoch: Die junge Familie entschied sich trotz Neugeborenem, die Parzelle in der hintersten Ecke des Schrebergartens herzurichten.

Wie viel Arbeit wirklich in der Gartenlaube steckte, stellte sich erst nach der Erstbegehung heraus. © Ursula Baumgart

„Wir wussten nicht mal, wo wir anfangen sollten“, berichtet Max Rucker. „Ich hab mir dann einfach eine Kettensäge gekauft und bin einmal durch.“ Dabei stieß der gelernte Konditor plötzlich auf einen Teich. „Den hat man nicht gesehen, er war komplett zugewuchert“, erinnert er sich und deutet rechts neben die Gartenlaube. Über Monate schnitt der Familienvater mit der Kettensäge Gestrüpp um, riss Unkraut heraus, machte alte Beete platt und grub Baumwurzeln aus der Erde. „Es musste alles raus, bis auf die Hütte“, betont er. Und selbst die musste der 34-Jährige mit viel Aufwand und unter größter Anstrengung wieder auf Vordermann bringen.

Übeltäter Eichhörnchen

„Wir haben das ganze Dach neu gemacht.“ Denn besagtes Eichhörnchen hat die alte Holzhütte angefressen, um ihre Beute – Unmengen an Eicheln – für den Winter zu verstecken. „Wir mussten 580 Kilogramm Dachpappe als Sondermüll entsorgen“, sagt Julia Rucker. Die gelernte Floristin unterstützte ihren Mann, wo sie nur konnte. „Mit Neugeborenem war das eher schwer. Aber wir Mädels haben die leichteren Arbeiten gemacht, wie die Hütte komplett gestrichen“, berichtet Julia Rucker. Doch kaum war eine Baustelle fertig, wartete schon die nächste auf die frisch gebackenen Eltern. „Es war schon sehr anstrengend“, betont die 35-Jährige, während sie ihre vier Monate alte Tochter Sophia im Arm schaukelt.

Ich wollte unbedingt einen großen Kühlschrank. Dann muss ich mich nicht mehr zwischen Fleisch und Bier entscheiden

Obwohl der Umbau für beide kräftezehrend war, möchte Max Rucker die Erfahrung nicht missen. „Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich nie wieder pflastern will. Baggerfahren hat da schon mehr Spaß gemacht“, witzelt der 34-Jährige. Und wenn er umbaut, darf etwas Luxus nicht fehlen. „Ich wollte unbedingt einen großen Kühlschrank. Dann muss ich mich nicht mehr zwischen Fleisch und Bier entscheiden“, sagt Rucker und lacht laut.

Für den dafür notwendigen Strom sorgt ein kleines Solarpanel auf dem neuen Dach. „Im Winter schalten wir den Kühlschrank aus und nutzen dafür die Wandheizung“, sagt Julia Rucker und zeigt auf eine weiße Platte an der Innenwand der Gartenlaube, direkt am Esstisch. Aber auch für den Außenbereich hat sich das Ehepaar eine Komfortzone errichtet. Ob Solardusche, steinernes Hochbeet, Lagerfeuerecke oder Grilllounge. „Es hat sich wirklich gelohnt. Ich würd’s immer wieder machen“, resümiert Julia Rucker und schaut sich zufrieden in ihrem Paradies um. „Ohne Elternzeit wäre das aber nicht möglich gewesen“, ergänzt ihr Mann Max.

Was das Herz begehrt: In ihrem Hochbeet pflanzt die Familie alles an, was es zum Leben braucht. © Ursula Baumgart

Damit der Garten auch für den kleinen Seppi und Baby Sophia ein Wohlfühlort ist, hat das Christkind eine Schaukel mitsamt Rutsche unter den Weihnachtsbaum gelegt, erklärt die Floristin. Papa Max legte dann noch einen Sandkasten an und baute ein kleines Planschbecken für den Sommer auf. „Es ist einfach schön für die Kids. Es gibt immer was zu entdecken“, sagt Julia Rucker und streichelt ihrem Seppi liebevoll über den Kopf.

Über die Serie: Stellvertretend für die vielen Kleingartenvereine im Landkreis München stellt der Münchner Merkur die verschiedenen Gärten und deren Besitzer des Kleingartenvereins am Seebach in Ismaning vor.