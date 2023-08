Reaktionen aus Freising in Sachen Aiwanger: Vor den „Karren von Söder gespannt“ & „Ein schlechter Film“

Von: Andreas Beschorner

Teilen

„ Es ist das Politthema dieser Tage: die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Der FW-Chef hat sie nun energisch zurückgewiesen. Inzwischen hat sich auch dessen Bruder Helmut gemeldet und in einer Stellungnahme erklärt, der Autor des geschmacklosen Schriftstücks zu sein. © Daniel Löb/dpa

Fall Aiwanger: MdL Benno Zierer (FW) wittert Wahlkampf und Johannes Becher kommentiert: „Als Vize-Ministerpräsident nicht mehr tragbar“.

Freising – Es ist das Politthema dieser Tage: die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Der FW-Chef hat sie nun energisch zurückgewiesen. Inzwischen hat sich auch dessen Bruder Helmut gemeldet und in einer Stellungnahme erklärt, der Autor des geschmacklosen Schriftstücks zu sein, mit dem ein „Bundeswettbewerb: Wer ist der größte Vaterlandsverräter?“ ausgeschrieben wurde und als Preis beispielsweise „Ein lebenslanger Aufenthalt im Massengrab“ oder auch „Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“ ausgelobt wurden.

„Schmutzig“: FW-Landtagsabgeordneter schimpft über SZ-Recherche

Benno Zierer, dem Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, fallen zu der Veröffentlichung des Schreibens durch die Süddeutsche Zeitung, die Hubert Aiwanger als Verfasser des Schreibens nannte, zunächst nur zwei Dinge ein: „Schlecht recherchiert“ und „Pfui Teufel!“ Dass sich die SZ im Wahlkampf so vor den Karren von Ministerpräsident Markus Söder spannen lasse, finde er einfach nur „schmutzig“.

MdL Benno Zierer (FW): „Schlecht recherchiert“. Archiv © CHRISTIAN SCHRANNER

Er halte das für „Irrsinn“ und „eine Unverschämtheit“. Weiter: „Das tut mir richtig weh“, wenn da Dinge von vor 40 Jahren ausgegraben werden, seien „wir alle doch mal jung“ gewesen. Angesichts solcher Aktionen, mit denen man Angst vor Leuten schüren wolle, „die gute Politik machen“, sei es „kein Wunder, dass sich Leute von der Politik abwenden“.

(Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Grünen-Abgeordneter glaubt der Bruder-Geschichte nicht – warum hat er es nicht gleich gesagt?

Johannes Becher, der Landtagsabgeordnete von den Grünen, hält die Darstellung, das Schreiben habe Aiwangers Bruder verfasst, für einen „schlechten Film“. Wieso habe Hubert Aiwanger dies nicht gleich gesagt, als er von der SZ mit den Rechercheergebnissen konfrontiert worden sei?

MdL Johannes Becher (Grüne): „Keine Jugendsünde“. archiv © Kathrin Schierl Fotografie

In Bechers Augen klingt es schon sehr zweifelhaft, wenn FW-Chef Aiwanger es nun in der Öffentlichkeit so darstelle, als habe sein Bruder das Schriftstück verfasst und damals niemandem etwas davon erzählt.

Becher weiß inzwischen nicht mehr, welches Gedankengut Aiwanger eigentlich habe – und erinnert beispielsweise an dessen Aussage, jeder Bayer solle ein Messer bei sich haben, dann würde er sicherer leben, und an Aiwangers Auftritt in Erding.

Für ihn sei Aiwanger als stellvertretender Ministerpräsident von Bayern nicht mehr tragbar, denn für dieses Amt brauche es „ein gewisses Format und Niveau“. Über beides verfüge Aiwanger in seinen Augen nicht. Und auch Söder müsse überlegen, ob Aiwanger noch tragbar sei. Denn „ein derart menschenverachtendes Pamphlet“ könne man nicht unter der Kategorie Jugendsünde ablegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.