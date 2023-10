Vor Landung in München: Besatzung meldet „seltsamen Geruch“ – British Airways-Crew plötzlich mit tränenden Augen

Von: Leyla Yildiz

Die Flugbesatzung der British Airways meldet kurz vor der Landung in München einen seltsamen Geruch. Das Personal kämpfte mit plötzlich tränenden Augen.

München - Ein Flug der britischen Fluggesellschaft British Airways war am Donnerstag, 12. Oktober, kurz davor, am Münchner Airport zu landen, als die Besatzung auf einmal „Rauchentwicklung an Bord meldete“. Laut dem Portal avherald.de war der Flieger vom Londoner Flughafen Heathrow gestartet und hatte München als Endziel.

Der Airbus A320-200, mit dem Code BA948, habe sich demnach im Sinkflug befunden und rollte nach der Landung regulär auf das Vorfeld. Nach Information von avherald.de „berichteten sowohl die Flug- als auch die Kabinenbesatzung von einem seltsamen Geruch an Bord, der bei ihnen Unwohlsein und tränende Augen hervorrief“.

Nach Zwischenfall von British Airways Flug: Flieger noch länger Boden des Münchner Flughafens

34 Stunden nach der Landung habe sich der Flieger immer noch auf Münchner Boden befunden. Weitere Infos gab es zu dem Vorfall nicht. (ly)

Erst vor kurzem gab es bei zwei Lufthansa-Flügen kurz nach Abflug in München Zwischenfälle, weshalb die Besatzungen sich entschieden, wieder umzukehren.

