Schwer krank und von Obdachlosigkeit bedroht: Spenden helfen Oberbayer – „Da kann man nur Danke sagen“

Von: Andreas Steppan

Der Walchensee ist zwar sehr idyllisch. Für einen schwer kranken ehemaligen Koch aber brachte er als Wohnlage viele Probleme mit sich. © Andreas Steppan

Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur starten wieder ihre Hilfsaktion „Leser helfen helfen“. Die Geschichte von Eberhard K. zeigt, was sich bewegen lässt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist eine gute Tradition, die die Redaktionen von Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote auch in diesem Jahr wieder pünktlich zum ersten Adventswochenende aufgreifen: Ab sofort bitten die Heimatzeitungen die Leser wieder um Spenden für die Aktion „Leser helfen helfen“. Das Geld kommt unbürokratisch und ohne jegliche Abzüge bei Menschen innerhalb von Bad Tölz-Wolfratshausen an, die unverschuldet in Not geraten sind. Der Bedarf wird leider nicht kleiner. Die Erfahrung zeigt aber, dass „Leser helfen helfen“ an vielen Stellen etwas bewirken kann.

Aktion „Leser helfen Leser: Eberhard K.: „Da kann man nur Danke sagen“

„Da kann man nur Danke sagen“, meint Eberhard K. (Name geändert). Die Geschichte des 61-Jährigen bewegte im vergangenen Jahr viele Leser. Viele Jahre hatte er mit Freude seinen Beruf als Koch ausgeübt, bewohnte ein kleines Apartment in Walchensee. Doch dann kamen die medizinischen Probleme. Eberhard K. brach sich die Hüfte, dann wurde im Krankenhaus Diabetes Typ 2 festgestellt. Es folgten weitere niederschmetternde Diagnosen: ein Bandscheibenvorfall und eine beginnende Parkinson-Erkrankung.

K. konnte nicht mehr arbeiten, rutschte in Hartz IV ab. Und die einst reizvolle Wohnlage am Walchensee erwies sich nun als großes Problem. Denn die Wege zu Ärzten, zur Apotheke oder zum nächsten Supermarkt waren weit, die nötigen Bustickets teuer. Zuletzt bereitete ihm zusätzlich schlaflose Nächte, dass er seine Wohnung zu verlieren drohte. Er befürchtete, obdachlos zu werden.

Spenden der Leser ermöglichten Kauf einer Küche

Auch aufgrund der Berichterstattung unserer Zeitung sowie dem Mitgefühl der Leser wendete sich in Eberhard K.s Leben manches zum Guten. Ein Vermieter meldete sich, der ihm eine kleine Wohnung in Wolfratshausen anbot. Das größte finanzielle Problem, das einem Umzug im Wege stand, ließ sich durch die Großzügigkeit der Leser lösen: Sie hatten genügend gespendet, damit sich Eberhard K. davon eine Küche samt Waschmaschine kaufen konnte, die in der Wohnung noch fehlten. „Das hätte ich mir sonst niemals leisten können.“ Von seiner neuen Adresse aus kann Eberhard K. in zwei Minuten zu Fuß eine Arztpraxis erreichen, auch Einkaufsmöglichkeiten gibt es in unmittelbarer Nähe.

Sorgenfrei ist Eberhard K.s Leben trotz allem nicht geworden. Gesundheitlich „ist es nicht besser, aber auch nicht schlechter geworden“, sagt er mit gelassener Stimme. Immerhin: Sein Blutzuckerwert sei aktuell „verdammt gut, fast schon normal“, sagt er. Aktuell versuche er, das Gehen wieder so weit zu trainieren, dass er ohne Stock auskommt. Sehr zufrieden sei seine Ärztin damit, dass er in den vergangenen Monaten rund 20 Kilogramm abgenommen hat.

Sorgenfrei lebt Eberhard K. aus Walchensee auch heute nicht

Doch was aus medizinischer Sicht gut für ihn ist, hat einen bitteren Beigeschmack. Denn Eberhard K. isst vor allem deswegen weniger, weil er am Lebensmittel-Einkauf spart. Mit seiner Erwerbsunfähigkeitsrente, die auf Grundsicherungsniveau aufgestockt wird, komme er kaum über die Runden. Auch an der Wohnungseinrichtung fehlt es noch an einigen Stellen – wobei Eberhard K. da sehr bescheiden ist. „Wenn man ein Bett und einen Tisch hat, reicht es doch“, meint er. Nach und nach versucht er, für die Einrichtung selbst etwas zu basteln – soweit es seine Kräfte zulassen. „Nach einer halben Stunde muss ich erst mal Pause machen. Es funktioniert eben alles nur nach und nach, aber schön langsam geht es vorwärts.“

Auch heuer wieder haben die Redaktionen bereits etliche Spendenanfragen erreicht. Dazu arbeiten Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur mit diversen örtlichen sozialen Einrichtungen zusammen, zum Beispiel Caritas, Diakonie, „Brücke Oberland“ oder Weißer Ring. Deren Mitarbeiter beziehungsweise Ehrenamtliche haben teils langjährigen Kontakt mit in Not geratenen Menschen und haben sich persönlich davon überzeugt, wo der größte Hilfsbedarf vorhanden ist.

Jede noch so kleine Spende hilft

Oft sind es Krankheiten oder familiäre Probleme, die Menschen aus der Mitte der Gesellschaft heraus in soziale Nöte gebracht haben, einige wurden auch Opfer von Kriminalität. Mal ist es die dringend benötigte Brille, die sich jemand nicht leisten kann, dann wieder ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine oder ein Ausflug mit den Kindern, der für eine Alleinerziehende unerschwinglich ist. Allgemein zeigt sich: Die stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise machen Menschen, die bislang noch gerade so über die Runden kamen, heuer besonders schwer zu schaffen.

Manchmal lässt sich mit kleinen Beträgen viel bewegen, manchmal ist etwas mehr nötig. Fest steht: Jede noch so kleine Spende hilft.

Spendenkonten:

Raiffeisenbank im Oberland: DE29 7016 9598 0000 1010 10

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen: DE34 7005 4306 0054 0054 00

