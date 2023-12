„Enorme Schäden“ nach dem Schnee: 200.000 Festmeter Holz-Schrott in den Wäldern

Von: Hans Moritz

Der Schnee ist schon wieder weg, die – immensen – Schäden noch lange nicht: Der starke Wintereinbruch vor gut zehn Tagen hat den Wäldern erheblich zugesetzt.

Erding - Wie hoch das Ausmaß der Schäden ist, hat nun das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding für die Landkreise Erding, Ebersberg, Freising und München ermittelt. AELF-Sprecherin Christiane Arnold berichtet von bis zu 200 000 Festmetern Schadholz. Das sei das Ergebnis der soeben abgeschlossenen Schneebruchkontrollen.

Erst bis zu 50 Zentimeter (nasser) Neuschnee in 24 Stunden, dann Eisregen – dieser Last hielten viele Bäume und Äste nicht stand. Wie berichtet waren am vorvergangenen Wochenende die Feuerwehren im Dauereinsatz, um Wege und Straßen freizusägen. Von den Würfen im Wald selbst konnte zu dieser Zeit noch niemand etwas ahnen.

Dramatische Lage in den Wäldern: „Hohe Schneelast hat junge Bäume umgedrückt“

Die Lage ist dramatisch. Besonders heftig erwischt hat es laut Arnold Ebersberg mit allen 75 000 Festmetern Schadholz. Im restlichen Amtsgebiet sind es vor allem Einzelbrüche oder Brüche von Kleingruppen, heißt es in einer Mitteilung des AELF.

Baum für Baum, Ast für Ast: Stefan Wimmer vom AELF Ebersberg-Erding begutachtet die Schäden, die Wind und Schnee in den Wäldern hinterlassen haben. Für Menschen im Wald besteht immer noch Gefahr. © AELF

Dr. Florian Zormaier, Bereichsleiter Forsten beim AELF, erklärt: „Die hohe Schneelast auf den Baumkronen hat dicht zusammengewachsene junge Bäume, Sträucher und andere Pflanzen sowie Baumkronen umgedrückt. Besonders betroffen sind Nadelbäume, vor allem Fichte und Kiefer, weil der Schnee in den voll benadelten Kronen gut hängen bleiben konnte.“ Aber auch Laubbäume seien umgestürzt, da auch hier der Schnee sich in dem teilweise noch wegen der warmen Herbstwitterung hängenden Laub habe sammeln können, so Zormaier.

„Enorme Schäden“ in den Wäldern in Erding

Das gleiche Bild zeichnet Rainer Mehringer, Vorsitzender und Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Erding. Die WBV vertritt die Privatwaldbesitzer. Auch er spricht von „enormen Schäden“. Für die Waldbesitzer hat der Wintereinbruch zweifach negative Konsequenzen: Bruchholz ist weniger wert und lässt sich teils nur noch zu Holzpellets verarbeiten.

Gebrochene und gefallene Stämme sind zudem ein Dorado für den Borkenkäfer, der ganze Bestände vernichten kann. Nun steigt der Druck auf die Waldbesitzer, die Schäden rasch zu beseitigen, ehe im Frühjahr der gefräßige Käfer wieder zuschlägt. Aber: Gemach!

Gefahr noch nicht gebannt: gebogene Bäume und Kronen können weiterhin brechen

Auch wenn die Schneelast nun von den Bäumen gerutscht oder geschmolzen ist, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Zormaier warnt: „Gebogene Bäume und Kronen können nach wie vor plötzlich brechen. Des Weiteren können gekippte Bäume aufgrund des nassen Bodens nachgeben und nachträglich umstürzen.“ Er und Mehringer raten daher dringend: „Wir bitten alle, den Wald nach wie vor nur in dringenden Fällen zu betreten.“

An die Waldbesitzer richtet die Forstbehörde den Appell: „Die Aufarbeitung der Schäden hat noch Zeit, denn sie ist gefährlich – gerade bei hängenden Bäumen, die unter Spannung stehen können.“ Bis zum Frühjahr sollten die Schadhölzer aber aufgearbeitet sein, dann schwärmt der gefürchtete Borkenkäfer wieder aus.

Eines sollten die Bewirtschafter nicht aus dem Blick verlieren: Auch Schutzzäune könnten durch den Wintereinbruch beschädigt worden sein, sodass ihre Schutzfunktion gegen Wildverbiss nicht mehr gegeben ist. ham

