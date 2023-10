Waldarbeiter findet vermeintliche Frauenleiche in Oberbayern – „Wirkte täuschend echt“

Von: Manuel Rank

Teilen

Schreckensmoment für Waldarbeiter: Ein Mann findet in Oberbayern eine Frauenleiche. Die Polizei gibt nach der Spurensuche Entwarnung. (Symbolbild) © 7aktuell/imago (Symbolbild)

Ein Mann ruft die Polizei wegen einer Leiche, die er im Wald gefunden hat. Die Beamten geben Entwarnung: Die vermeintliche Leiche ist eine Silikonpuppe.

Egmating – In Egmating (Landkreis Ebersberg) ist am Dienstag eine Leiche gefunden worden – davon gingen Finder und Polizei zumindest zunächst aus. Die Beamten gaben nach einer kurzen Überprüfung Entwarnung. Ein Mann hatte am Vormittag Pflegearbeiten in einem Waldstück an den Forststraßen zwischen Egmating und Faistenhaar verrichtet, als er einen blauen Müllsack entdeckte, aus dem nackte Frauenbeine herausragten, teilte die Polizeiinspektion Ebersberg mit.

Sofort alarmierte der Waldarbeiter die Polizei. Augenscheinlich habe es sich den Angaben zufolge um eine Frauenleiche gehandelt, die in das Waldstück transportiert und dann abgelegt worden war. Unverzüglich suchten die alarmierten Beamten den vermeintlichen Tatort ab und fanden den vom Anrufer beschriebenen Müllsack.

Vermeintliche Leiche entpuppt sich als „täuschend echt wirkende Silikonpuppe“

Um die Tatortarbeit nicht zu erschweren, warteten die Polizisten den Angaben nach ab, bis der Kriminaldauerdienst eintraf. Nachdem der blaue Abfallsack mit der vermeintlichen Leiche geöffnet wurde, konnte Entwarnung gegeben werden: Es habe sich um eine „lebensgroße und täuschend echt wirkende Silikonpuppe“ gehandelt, teilte die Polizei mit. Die Puppe sei unerlaubterweise im Wald entsorgt worden.

Nicht nur der Waldarbeiter, sondern auch die alarmierten Polizeibeamten seien sichtlich erleichtert gewesen, dass es nur eine illegale Müllablagerung gewesen sei. Dem Entsorger war vermutlich bei seiner Ablagerung nicht bewusst, welche Wirkung er damit erzielte, teilte die Polizei mit. Die Beamten veranlassten die korrekte Abfallbeseitigung.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal