Waldbrände drohen! Höchste Gefahrenstufe in der Region: „Alles ist strohtrocken“

Dürre in Deutschland: Die anhaltende Trockenheit führt vielerorts zu Bränden. © Matthias Bein/dpa-Bildfunk

Seit Wochen hat es nicht mehr ordentlich geregnet, mittlerweile gilt die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta warnt eindringlich vor fatalen Fehlern.

Penzberg/Landkreis – Für die vergangenen Tage meldete der Deutsche Wetterdienst eine sehr hohe Waldbrandgefahr für den Landkreis Weilheim-Schongau. Es gilt die höchste Gefahrenstufe 5. Wir sprachen darüber mit Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta.

Gab es bei uns schon kleinere Wald- oder Schilfbrände?

Sobotta: Da ist mir nichts bekannt. Aber durch die lang anhaltende Trockenheit ist die Gefahr sicher größer als beispielsweise vor zwei Monaten. Alles ist strohtrocken.

Welche Tipps geben Sie, um Brände zu verhindern?

Sobotta: Auf keinen Fall an Bahngleisen oder trockenen Böschungen rauchen. Beim Grillen muss man wirklich oberste Vorsicht walten lassen. Schon ein Funke genügt, um eventuell einen Dachstuhl in der Nähe in Brand zu setzen. Aber unsere Bürger sind vorsichtig. Sie wissen, dass ein kleiner Brand bei der aktuellen Situation großen Schaden anrichten kann.

Rüdiger Sobotta: Kreisbrandrat. © Marion Neumann

Gibt es noch weitere Risiken?

Sobotta: Ja, da auch Flüsse wie die Ammer derzeit nur kleine Rinnsaale sind, geben sie auch weniger Feuchtigkeit an die Umgebung ab. Die Brandgefahr steigt. Außerdem haben wir Feuerwehren dann Probleme, im Falle des Falles genügend Löschwasser zu bekommen. Aber es soll ja in den nächsten Tagen etwas abkühlen.

