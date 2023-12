Wolf nahe München gesichtet – Folgen für Kindergarten

Von: Boris Forstner

Tierhalter sind schon seit Längerem in Sorge wegen zunehmender Wolfsrisse im Landkreis. Jetzt hat erstmals auch ein Kindergarten reagiert und lässt die Kleinen nicht mehr in den Wald.

Landkreis – Bei der jährlichen Dienstversammlung der Jagdvorsteher, die das Landratsamt jedes Jahr in Oberhausen ausrichtet, geht es normalerweise immer ums Thema Jagd. Dieses Mal war allerdings auch Franka Knauer als Gast da, denn die Leiterin der Abteilung Bauen und Umwelt am Landratsamt ist für das Thema Wolf zuständig, der nicht bejagt werden darf – was ihrer Aussage nach auch noch länger so bleiben wird.

Ein Wolf hatte nahe Böbing im Kreis Weilheim-Schongau Kälber gerissen. Nun zieht eine Gemeinde Konsequenzen und streicht den wöchentlichen Waldausflug der Kinder. © Imago

Aufruf an Revierinhaber und Jäger: „Im Notfall keine Zeit verlieren“

Sie sei nur für den Schutz des Menschen zuständig. Die Wolfsrisse im Landkreis seien Sache des Landesamts für Umwelt. „Und selbst, wenn immer öfter Nutztiere von Wölfen getötet werden, haben wir vor Ort nichts zu entscheiden“, so Knauer.

Anders sei es, wenn ein Wolf die Scheu vor Menschen verliere, atypisches Verhalten an den Tag lege und zum Beispiel in einem Dorf gesehen werde – dann könne sie tätig werden. Vor diesem Hintergrund habe sie auch den Brief an alle Revierinhaber geschickt, ob die bereit wären, im Fall der Fälle einen Wolf in ihrem Gebiet zu erschießen oder lieber externe Jäger ran sollen.

Einen Bauwagen gab es für die Kinder in Böbing. © Werner Schubert

„Wir wollen vorbereitet sein, um im Notfall keine Zeit zu verlieren. Denn es kann natürlich sein, dass ein Wolf in befriedetem Gebiet erlegt werden muss“, so Knauer. Es sei einfach etwas anderes, einen Wolf auf der Dorfstraße zu erlegen als vom sicheren Hochsitz im Wald. „Das ist eine große Herausforderung.“

Waldkindergarten könnte Wolf anlocken

Da hatten die Grundstücksbesitzer, von denen einige auch Jäger sind, natürlich Fragen. Zum Beispiel, wenn ein Jäger im Wald auf der Pirsch einem Wolf begegnet und er auf einen zukomme – dürfe man dann schießen? „Das kann man nicht pauschal sagen“, so Knauer. Wenn man sich bedroht fühle, könne es sein, dass die Tötung eines Wolfs nicht verfolgt werde. „Von uns vielleicht nicht, aber von der Strafverfolgungsbehörde“, wandte Matthias Seitz, Justiziar und Ordnungsamtsleiter am Landratsamt, leise ein.

Kindergarten sagt wöchentlichen Waldspaziergang ab

Schließlich wollte ein Fragesteller unter dem Gelächter der Besucher wissen, ob Waldkindergärten nicht wie eine natürliche Kirrung für den Wolf seien, ihn also anlocken würden. Doch bei Knauers Antwort wurde es schnell still im Saal. Denn sie berichtete, dass genau deshalb schon mehrere Bürgermeister bei ihr angerufen hätten. „Ich habe gesagt, dass es in Ordnung ist, die Kinder weiter in den Wald zu lassen“, sagt Knauer. Aber ein Waldkindergarten mache das nicht mehr, sagte sie.

Betroffen ist der Böbinger Kindergarten, wie Bürgermeister Peter Erhard auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigte. Allerdings gehe es nur um einen Waldtag, der derzeit nicht mehr stattfindet. „Einmal in der Woche sind die Kinder dort hingegangen. Der Standort liegt etwa 500 Meter entfernt, es gibt dort auch einen Bauwagen“, sagt Erhard. Seit Jahren ist geplant, dort einen richtigen Waldkindergarten einzurichten, die Genehmigung sei mittlerweile auch da. Auch die Nachfrage der Eltern sei hoch, es sei bisher nur am Personalmangel gescheitert.

Immer wieder wird ein Wolf gesehen – Waldkindergarten kein Thema mehr

Doch jetzt ist ein Waldkindergarten vorerst kein Thema mehr. Bereits im Frühsommer, als es in der Gegend vermehrt Wolfsrisse gegeben hat, habe man beschlossen, den Waldtag vorerst auszusetzen. „Im neuen Kindergartenjahr ab September sollte es eigentlich wieder losgehen. Aber nachdem Landwirte und Jäger in dem Bereich immer wieder einen Wolf gesehen haben, haben wir davon Abstand genommen“, sagt Erhard.

Er habe auch mit den Eltern gesprochen, die es natürlich schade finden, dass ihre Kinder das Walderlebnis nicht mehr erleben können. „Aber es ist ein gemeindlicher Kindergarten, ich stehe in der Verantwortung“, sagt Erhard. Er wolle einfach kein Risiko eingehen. „Zum Glück haben wir im Kindergarten einen großen Garten, den können sie weiter nutzen.“

Keiner weiß, wie es weitergeht, aber der Wolf wird sich ausbreiten. Und wir müssen damit umgehen.

Laut Anja Vukman, Geschäftsführerin des Vereins „Natürlich – Natur begreifen“, der mittlerweile sechs Waldkindergärten im Landkreis betreibt, habe es bei ihr noch keine Anfragen von Eltern gegeben. Sie hält es weiter für sicher, mit den Kindern in den Wald zu gehen. „Im Dezember wird es für uns auch eine Schulung geben, wie wir mit dem Thema umgehen und es Eltern erklären“, sagt Vukman. Sicher keine schlechte Idee. Denn wie sagt Knauer: „Keiner weiß, wie es weitergeht, aber der Wolf wird sich ausbreiten. Und wir müssen damit umgehen.“

