Große Überraschung beim Angeln: Fischer kämpft 20 Minuten mit riesen Raubfisch - „War sensationell“

Von: Ulrike Osman, Ingrid Zeilinger

1,55 Meter groß und 25 Kilo schwer ist der Waller, den Michael Hofmann bei Schöngeising aus der Amper fischte. © Privat

Ein Angler hat bei Schöngeising einen Riesen-Waller aus dem Wasser geholt. Das Tier wiegt 25 Kilogramm. „Es war sensationell, denn die Waller kämpfen“, erzählt der 45-Jährige.

Schöngeising – Dass ein Fisch in den Erzählungen des Anglers mit der Zeit immer größer wird, soll vorkommen. Was kürzlich ein Mitglied der Schöngeisinger Fischer aus der Amper zog, bedarf jedoch keines Anglerlateins, um zu beeindrucken. Einen 1,55 Meter langen und 25 Kilo schweren Wels, in Bayern Waller genannt, holte der Germeringer Michael Hofmann aus dem Wasser.

Fischer zieht Riesen-Waller aus der Amper - „Es war sensationell“

„Dass man am Nachmittag einen Waller fängt, ist ungewöhnlich“, erzählt Hofmann. Denn die Fische seien nachtaktiv. Doch im trüben Wasser suchte der Waller wohl Nahrung und schnappte nach Hofmanns Blinker – einem großen Kunstköder aus Metall. Dann begannen 20 Minuten Schwerstarbeit. „Es war sensationell, denn die Waller kämpfen“, erzählt der 45-Jährige. Der Wels versuchte zu fliehen und zog immer mehr Schnur von der Rolle.

Hofmann hielt mit aller Kraft dagegen. „Man muss ihn müde drillen“, erklärt er im Fischer-Jargon. „Mit der Strömung wird es noch ein bisschen anstrengender.“ Doch das Adrenalin half. Am Ende schaffte er es alleine, den Waller zu bändigen. Mitglieder der Familie Schmölzl, Besitzer des Fischwassers, kamen dazu und halfen, den Riesen aus dem Fluss zu holen.

Fischer fängt 25 Kilogramm schweren Waller - „Letzter großer Fang ist etwa fünf Jahre her“

„Das ist ein guter Speisefisch“, erklärt Michael Hofmann. Er wird filetiert und mehrere Tage geräuchert. Für den Germeringer, der seit seiner Kindheit angelt, war es nicht der erste große Fang. Im Jahr 2014 hatte er einen 1,60 Meter großen Wels an der Angel, dazu mehrere mit einer Länge von über einem Meter. Trotzdem sei es immer wieder ein Erlebnis.

Dass der große Waller nun nicht mehr in der Amper schwimmt, freut auch Anton Schmölzl, den Besitzer des Fischwassers. „Der Wels ist ein Raubfisch, der uns die guten Forellen wegfrisst“, erklärt er. Drei Forellen am Tag verspeist schon allein ein durchschnittliches Exemplar. Ein Wels dieser Größe ist laut Schmölzl sehr selten. „Der letzte große Fang ist etwa fünf Jahre her.“

