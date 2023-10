Wanderer entdecken leblosen Körper am Osterfelderkopf – Hilfe für 24-Jährigen kommt zu spät

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Wanderer entdeckten am Osterfelderkopf einen Toten, der Bergunfall müsste sich am Donnerstag oder Freitag (6. Oktober) ereignet haben. Nun werden Zeugen gesucht.

Garmisch-Partenkirchen - Wanderer haben am Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen am Freitag, 6. Oktober, einen Toten entdeckt. Die Sportler waren am Nachmittag in Richtung der Hochalm abgestiegen, als sie unterhalb des Nordwandsteiges, am Fuß der Alpsitze, den leblosen Körper im Geröllfeld liegen sahen. Das teilte die Polizei mit.

Tödlicher Unfall: Mann verunglückt am Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen

Kurze Zeit später seien ein Notarzt sowie zwei Einsatzkräfte der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen mit einem Rettungshubschrauber an der Unglücksstelle eingetroffen. Den Angaben zufolge konnten sie jedoch nur noch den Tod des 24-Jährigen aus dem Landkreis Altötting feststellen.

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat sich ein tödlicher Berg-Unfall ereignet. © IMAGO / Panthermedia

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.

Osterfelderkopf: Polizei sucht nach tödlichem Bergunfall in Oberbayern Zeugen

Polizeibeamte der Alpinen Einsatzgruppe haben die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen des Bergunfalls, sich zu melden. Das Unglück habe sich vermutlich am Donnerstag oder Freitag ereignet. Der Verunglückte trug den Angaben zufolge eine dunkle Softshelljacke, blaue Jeans und graue Turnschuhe. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.