Wanderin verunglückt im Kenzengebiet – schlechtes Wetter erschwert Rettungsaktion

Von: Christoph Peters

Wegen schlechten Wetters konnte der Rettungshubschrauber die verletzte Wanderin erst nach drei Stunden ins Tal fliegen. © Bergwacht Steingaden-Peiting

Eine 49-jährige Wanderin ist am Sonntag im Kenzengebiet verunglückt. Ihre Rettung durch die Bergwacht Steingaden-Peiting geriet zu einem aufwendigen Einsatz.

Steingaden - Die 49-jährige Wanderin war mit ihrem Begleiter in Richtung Grubenkopf unterwegs, als sie auf rutschigem Untergrund stürzte und sich an der Schulter verletzte. In dem weglosen Gelände zum Sattel Richtung Firstberg konnte die 49-Jährige aufgrund der starken Schmerzen nicht mehr weitergehen. Die aufziehenden Regenwolken veranlassten den Einsatzleiter der gegen 15 Uhr alarmierten Bergwacht Steingaden-Peiting, die Unterstützung durch einen Rettungshubschrauber anzufordern.

Nach Sturz einer Wanderin: Helikopter kann wegen Witterung nicht starten

Aus Reutte traf der Helikopter am Wankerfleck ein und nahm dort einen Bergretter auf, um der Verletzten zu Hilfe zu kommen. An der Einsatzstelle angekommen konnte der Hubschrauber landen. Die Allgäuerin wurde erstversorgt. Allerdings verschlechterte sich währenddessen das Wetter derart, dass ein Start des Helikopters nicht mehr möglich war. Der Bergretter entschied sich daraufhin, mit dem Begleiter zu Fuß zur Kenzenhütte abzusteigen, damit sich dieser auf sicherem Gelände befand.

Wetter verzögert Flug ins Tal

Da sich die Wetterlage nicht besserte, mussten weitere Rettungskräfte angefordert werden, um die Verunglückte mit der Gebirgstrage ins Tal zu bringen. Schließlich öffnete sich im Laufe der Rettungsaktion doch noch die Wolkendecke und nach gut drei Stunden gelang es der Hubschrauber-Besatzung zu starten, um die Patientin ins Krankenhaus zu fliegen. „Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass aufgrund von Wettereinflüssen aus einer zunächst einfachen Bergungssituation ein sehr aufwendiger Einsatz über mehrere Stunden werden kann“, so Bergwacht-Sprecher Robert Zimmermann.

