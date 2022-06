Während Herrchen beim Wandern ist: Hund stirbt bei praller Sonne im Auto

Von: Christof Schnürer, Josef Hornsteiner

Ein Mischlingshund ist bei hohen Temperaturen im Auto gestorben. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa (Symbolbild)

Bei Temperaturen um die 30 Grad ließ ein 88-jähriger Isartaler seinen Hund im Auto - weil er zum Wandern ging. Für den Mischling kam jede Hilfe zu spät.

Mittenwald – Das Herrchen ging auf Wandertour, der vierbeinige Freund musste im Auto bleiben – und starb, weil sich das Innere aufgrund hochsommerlicher Temperaturen in eine Sauna verwandelt hatte. Diese Tragödie hat sich am Sonntag, 12. Juni, zur Mittagszeit in Mittenwald abgespielt.

Mann parkt Auto in praller Sonne und geht Wandern - Qualvolle Momente für Mischlingshund

Bei Temperaturen um die 30 Grad parkte ein 88-jähriger Isartaler seinen Wagen in praller Sonne auf dem Bahnhofsparkplatz. Bevor er zu seiner Tour aufbrach, öffnete der Rentner die hintere Scheibe laut Polizei ungefähr eineinhalb Zentimeter. Zu wenig für den Mischlingshund, der nun qualvolle Momente durchleiden sollte.

Ein aufmerksamer Tourist aus München bemerkte die für das Tier lebensbedrohliche Situation und verständigte umgehend die Polizei. Bei Eintreffen der Streife zeigte der Vierbeiner im Wagen anfangs noch schwache Lebenszeichen, verstarb allerdings, als ihn die Beamten aus dem Fahrzeugfond befreiten. „Hierzu musste die Seitenscheibe am Pkw eingeschlagen werden“, teilt ein Sprecher der Inspektion Mittenwald mit. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Dem Verantwortlichen droht eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

