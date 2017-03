War es Mord? Polizei hofft mit Leichen-Foto auf Hinweise 

Ein schwer verletzter Mann ist in Dornach auf einem Gehweg gefunden worden. Wenig später starb er in der Klinik. Die Polizei sucht dringend Zeugen. War es Mord?

+ Diese Bild des Toten veröffentlichte die Polizei. © Polizei München

Dornach –War es ein brutaler Mord? Am Freitag (31. März) gegen 4.40 Uhr in Dornach auf dem Gehweg am Einsteinring (Höhe Anwesen Nr. 37 und unweit der Bushaltestelle „Einsteinring West“) ist ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Er starb kurze Zeit später in der Klinik. Der Tote ist bislang nicht identifiziert. Die Leiche weist schwere Kopfverletzungen auf. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob sich der Mann die Kopfverletzungen bei einem Sturz zugezogen hat oder ob ein Fremdverschulden vorliegt. Die Mordkommission ermittelt und bittet Personen, die den verstorbenen Mann kennen, oder die im Bereich der Auffindungsstelle Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter 089/ 2910-0 zu melden.